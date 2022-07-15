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【科技戰】美國審查向中國出口芯片政策 防先進技術落入北京

經濟脈搏 15:40 2022/07/15

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中美科技戰未停，美國商務部高級官員周四（14日）表示，拜登政府正審查向中國出口部分半導體芯片的政策，以確保先進技術知識不會最終落入北京手中。

美國負責工業和安全的商務部副部長埃斯特韋斯（Alan Estevez），周四在參議院金融委員會聽證會上表示，他正全面審查這些政策，並進行一項跨機構程序。他強調允許中國獲得哪些最敏感的半導體和有關工具及技術，是有一條紅線。

參院擬下周表決芯片法案

另外，路透引述消息稱，美國參議院最快可能下周二（19日）就縮減版芯片和對華競爭法案作出表決。美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）周四表示，拜登政府將支持縮減版法案，以促進美國半導體行業，並提高中國的競爭力，國會需在下周採取行動。

她又警告，如果立法停滯不前，將涉及國家安全問題。

美對華競爭法案擬拆件讓芯片補貼通過 雷蒙多強調攸關國家安全

傳美升級對中國芯片圍堵 這樣施壓荷蘭日本 京批技術恐怖主義

中方曾表示，有關涉華法案渲染「中國威脅論」，鼓吹開展對華戰略競爭，充斥著冷戰零和思維，中方對此堅決反對，促美方維護包括半導體產業在內的全球產業鏈、供應鏈的穩定，而不是動不動拿中國說事，把中國當假想敵。

責任編輯：林佩怡

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