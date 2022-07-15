預約需先承諾「歷史無陽」惹議 浙江13家博物館取消健康承諾書

內地疫情持續，近期各地卻發生多起歧視新冠患者的事件。浙江省十多家博物館被發現在預約參觀時需填健康承諾書，承諾未曾感染過新冠病毒。引發眾議後，今日13家博物館已取消健康承諾書，但僅有一家博物館道歉。

第一財經報道，據不完全統計，微信小程序「文旅一卡通」中，有13家博物館或紀念館要求預約人員填寫健康承諾書後方可進行預約。這些博物館多為事業單位，包括杭州的中國絲綢博物館、杭州孔廟、富陽博物館、抗日戰爭勝利浙江受降紀念館、中國動漫博物館，湖州的湖州市科技館、長興太湖博物館、長興縣新四軍蘇浙軍區紀念館，金華的金華市博物館、蘭谿市博物館，台州的黃岩博物館，寧波的中國港口博物館和溫州的甌海博物館。

在健康承諾書上，赫然寫着「本人不是已解除隔離的無症狀感染者」以及「本人不是已治癒的新冠確診病例」。

報道指，目前13個博物館的預約小程序中已取消健康承諾書，但至今只有中國絲綢博物館對此在微博發文致歉。中國絲綢博物館在微博中寫道：「近期，有網友對前期我館預約參觀小程序的健康承諾書中有關疫情防控要求和表述提出意見建議。接到相關反饋後，我館高度重視，第一時間徵求所在地意見後及時修正。感謝網友的監督、關心和支持，對給大家帶來的不便深表歉意，並請一如既往關心、支持我館工作，繼續對我們的工作提出寶貴意見！」

報道指出，作為傳承文化的的公共機構，博物館、大劇院等在均在疫情防控方面採取一定的措施可以理解，但公然提出歧視性條款顯然讓公眾難以接受。在此之前，佛山大劇院就曾為拒絕已治癒出院的確診病例入場公開道歉。

有新冠感染史不得入場觀影？佛山大劇院道歉：表述不清引歧義

上海招聘市場存歧視新冠康復者 迪士尼等請人「陽過的不要」

責任編輯：袁瑋婧