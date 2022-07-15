河南村鎮銀行墊付首日 系統大塞車存戶登錄困難

針對河南多間村鎮銀行無法提款的問題，省銀保監日前宣布將以分批分類的方式，先行墊支部分帳戶的本金。存款額在5萬（人民幣，下同）及以下的存戶，今日（15日）起可通過「村行墊付」 的小程序進行提款手續。惟多名存戶反映，系統啟動首日就出現「大塞車」，登錄遇到困難。

綜合第一財經和澎湃新聞報道，河南銀保監局、河南省地方金融監管局周一（11日）公告，根據案件查辦和資金資產追繳情況，今日起，對禹州新民生村鎮銀行、上蔡惠民村鎮銀行、柘城黃淮村鎮銀行、開封新東方村鎮銀行賬外業務客戶本金，開展首批墊付，墊付對象為單家機構單人合並金額5萬元人民幣以下的客戶。

符合要求的存戶可通過微信小程序「村行墊付」進行提現手續。但在今日早間登錄時，有存戶反映，填寫完手機號碼後，系統顯示「手機號碼不在本批次內」。有部分存戶則卡在此前未登記，或停留在提交身份證頁面。

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有開封新東方村鎮銀行存戶表示，因系統擁堵未能成功登錄，手機頁面顯示，「系統當前訪問的人數太多，請稍候再試。」一位柘城儲戶進行到上傳身份證環節，後台亦顯示由於網絡原因，一直未能上傳成功。

河南墊支村鎮銀行部分戶口本金 儲戶傳需簽保證書說不集會

河南村鎮銀行提款難 傳近3000存戶維權爆警民流血衝突

「系統提交身份證只能拍照上傳，還不能選手機圖庫，我一直提交失敗」，有存戶表示，可能現在人流量太大，系統卡頓，他決定下午再試下。

消息指逾300名存戶成功兌付

截至今日午間，已有人提交墊付申請，界面顯示「您的交易申請已處理，預計24小時到賬」；也有人曬出截圖表示，已收到轉賬，對方戶名為「村鎮銀行第一批墊付資金」。

另據頂端新聞消息，目前已經超過300名客戶兌付成功，數據還在上升，系統優化中，請客戶耐心等待。

央視財經指，考慮優先保護普通小額客戶合法權益，選擇先行墊付單家機構單人合並5萬元（含）以下客戶本金。待5萬元以下客戶本金墊付工作完成後，下一步將陸續啟動其他金額客戶墊付工作。墊付資金來源於地方公安機關在案件查辦過程中，查封、扣押、凍結的新財富集團部分資產處置變現所得資金。

責任編輯：易燕丹

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