近日國家發展改革委員會與交通運輸部再發布的《國家公路網規劃》通知，再將福州至台北高速公路納入規劃中，並計劃於2035年前完成。

發改委指出，《國家公路網規劃》總規模約46.1 萬公里，由國家高速公路網和普通國道網組成，其中國家高速公路約16.2萬公里（含遠景展望線約0.8萬公里），普通國道約29.9萬公里。

《規劃》中指出，到2035年，基本建成覆蓋廣泛、功能完備、集約高效、綠色智能、安全可靠的現代化高質量國家公路網，實現國際省際互聯互通、城市群間多路連通、城市群城際便捷暢通、地級城市高速暢達、縣級節點全面覆蓋、沿邊沿海公路連續貫通。

▲ 大陸規劃福州至台北高速公路 擬2035年前建成

尤其令人矚目的是，福州至台北的高速公路也被寫入《規劃》，並計劃於2035年前完成。這條G3路線由北京出發，將經福州連接至台北。此外，《規劃》還包括G1534、G1533這兩條分別從廈門、泉州連接至金門的高速公路。

早前大陸網上出現一首歌，名為《2035去台灣》引發兩岸熱議，大陸國台辦當時回應時提及規劃興建通往台灣的高鐵一事；台陸委會回應指，此事涉及雙方公權力事務，兩岸從未針對此進行討論，批評這是大陸一廂情願的統戰。

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責任編輯：李冰琪