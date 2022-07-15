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斯里蘭卡向中國索40億美元援助 大使：相信北京會同意

國情動向 16:59 2022/07/15

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斯里蘭卡上周宣布破產，斯國駐華大使稱，正向中國尋求40億美元援助及10億美元貸款，相信北京會在某個時間點同意。斯國欠中國55億美元，40億美元相當於總債務七成。美財長耶倫再向北京施壓，要求參與該國債務重組。中國外交部重申願為斯國緩解債務負擔發揮積極作用，已提供5億元人民幣人道援助。

斯里蘭卡駐華大使科霍納（Palitha Kohona）15日接受外媒專訪稱，正尋求中國提供新的援助和貸款，還希望得到15億美元的信用額度用於支付中國進口商品，並啟動15億美元的貨幣互換，「我們相信中方會在某個時候同意我們的要求，這些要求並非不合理，我們也向其他債權人提出了類似要求」。

同一時間，美國財長耶倫在14日的G20財長會新聞發佈會上，呼籲中國參與斯里蘭卡的債務重組，並希望G20成員國就此問題向中國施加壓力。她提到，俄羅斯入侵烏克蘭以來，全球經濟狀況持續惡化，把許多發展中國家的經濟推入了更加困難的境地，有必要加幫助這些最脆弱的國家。

北京：一直在力所能及的範圍提供幫助

在北京，外交部發言人汪文斌15日回應稱，作為友好鄰邦，中方始終密切關注斯里蘭卡面臨的困難和挑戰，一直在力所能及的範圍內為其經濟社會發展提供幫助。近期中方宣布向斯提供5億元人民幣緊急人道主義援助，向斯方提供的第二批緊急人道主義糧食援助亦已順利交接。

對於兩國的金融合作，汪指，斯政府宣布終止償付外債之後，中方金融機構立即主動協商，就妥善處理到期涉華債務、幫助斯方應對當前困難表達了意願。中方願同有關國家和國際金融機構一道，繼續為斯國應對當前困難、緩解債務負擔、實現可持續發展發揮積極作用。

責任編輯：陳建錫

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