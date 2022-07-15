拜登稱不允中俄在中東填補真空 京反駁：中東不是誰家後院

中美在地緣政治上角力持續。美國總統拜登展開任內首次中東之行，他在訪問以色列時表示，美國將繼續在中東發揮領導力，不讓中俄填補「真空」，違背美、以兩國利益。

中國外交部發言人汪文斌周五（15日）反駁稱，中東人民是中東的主人，中東不是誰家的「後院」，更不存在所謂「真空」。

▲ 中國外交部發言人汪文斌

汪文斌表示，中東局勢很不太平，疫情反覆延宕拖累地區發展，烏克蘭危機持續外溢衝擊地區安全，中東人民最渴望的是發展，最需要的是安全。國際社會特別是主要大國應急中東人民之所急，幫助中東國家和人民解決好發展和安全兩件大事，為此提供建設性助力，而不是相反。

他又指出，中國始終支持中東人民獨立自主探索自身發展道路，支持中東國家團結協作解決地區安全問題，為維護中東和平、促進中東發展、推動中東熱點公正合理解決，發揮應有作用。中方願與國際社會一道，繼續為中東實現和平發展貢獻更多正能量。

拜登訪問中東4天，期間到訪以色列、巴勒斯坦及沙特阿拉伯。分析指出，在中國加強對中東地區的投入之際，拜登希望此行能夠將沙特保持在西方軌道，制衡中國影響力。

責任編輯：林佩怡

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