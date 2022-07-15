  • 32°C
香港時間 : 2022715日 (五) 18:36
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

拜登稱不允中俄在中東填補真空 京反駁：中東不是誰家後院

國情動向 18:26 2022/07/15

分享：

分享：

中美在地緣政治上角力持續。美國總統拜登展開任內首次中東之行，他在訪問以色列時表示，美國將繼續在中東發揮領導力，不讓中俄填補「真空」，違背美、以兩國利益。

中國外交部發言人汪文斌周五（15日）反駁稱，中東人民是中東的主人，中東不是誰家的「後院」，更不存在所謂「真空」。

中國外交部發言人汪文斌

汪文斌表示，中東局勢很不太平，疫情反覆延宕拖累地區發展，烏克蘭危機持續外溢衝擊地區安全，中東人民最渴望的是發展，最需要的是安全。國際社會特別是主要大國應急中東人民之所急，幫助中東國家和人民解決好發展和安全兩件大事，為此提供建設性助力，而不是相反。

他又指出，中國始終支持中東人民獨立自主探索自身發展道路，支持中東國家團結協作解決地區安全問題，為維護中東和平、促進中東發展、推動中東熱點公正合理解決，發揮應有作用。中方願與國際社會一道，繼續為中東實現和平發展貢獻更多正能量。

拜登訪問中東4天，期間到訪以色列、巴勒斯坦及沙特阿拉伯。分析指出，在中國加強對中東地區的投入之際，拜登希望此行能夠將沙特保持在西方軌道，制衡中國影響力。

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

開啟hket App，閱讀全文
中美關係 中東局勢 外交 拜登 巴勒斯坦 沙特阿拉伯 以色列 政治 地緣政治 美國

下一篇文章

斯里蘭卡向中國尋求40億美元援助 大使：相信北京會同意
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

美對華競爭法案擬拆件讓芯片補貼通過 雷蒙多強調攸關國家安全
美對華競爭法案擬拆件讓芯片補貼通過 雷蒙多強調攸關國家安全
習近平時隔8年考察新疆釋訊號 官媒外媒聚焦民族團結
習近平時隔8年考察新疆釋訊號 官媒外媒聚焦民族團結
習近平到新疆烏魯木齊考察調研 指新疆不再是邊遠地帶（多圖）
習近平到新疆烏魯木齊考察調研 指新疆不再是邊遠地帶（多圖）
王毅望澳洲不參與圍堵中國 推動中澳關係重歸正軌
王毅望澳洲不參與圍堵中國 推動中澳關係重歸正軌
王毅批美抹黑中俄正常交往 不應只從大國競爭看待中美關係
王毅批美抹黑中俄正常交往 不應只從大國競爭看待中美關係
美國求助中國限俄羅斯油價 商務部：解決問題應這樣
美國求助中國限俄羅斯油價 商務部：解決問題應這樣
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款