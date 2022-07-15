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Tesla全球裁員 中國超級工廠據報逆勢大招聘

社會熱點 19:56 2022/07/15

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最近在全球各地頻傳裁員的特斯拉（Tesla），據報正在中國開足馬力生產並同時大量招聘新員工。內媒消息稱，特斯拉中國目前的社招崗位超過七百個，涵蓋研發、生產、銷售等各類崗位。

據《上海證券報》報導，特斯拉總裁馬斯克（Elon Musk）6月初發信給公司高層，透露「對經濟形勢感覺非常糟糕，需要裁員約10%，且暫停全球招聘。」不過，特斯拉中國依然在大量招聘，職缺涵蓋研發、生產、銷售等領域。


　
報導指，目前特斯拉官網顯示的742個社招崗位中，生產直接相關的職位佔比達到37.33%，其中智能生產職能崗位達到196個。此外，特斯拉將「智能製造技師班長」列為單獨的職能項，招聘崗位達到81個。

在116個校園招聘崗位中，智能製造崗位數量達到33個。此外，銷售/服務類也是特斯拉重點招聘的職能類型，相關崗位在社招和校招中的崗位數量分別為174個和25個，僅次於智能製造。

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「他好幾個同事去了特斯拉工廠。」一名上海市民透露，自己的先生在上汽集團生產一線工作，身邊生產崗位的同事有一些已經跳槽去了位於臨港的特斯拉上海超級工廠。

業內專家者表示，中國對特斯拉而言，既是重要的製造出口基地，本身也是巨大的新能源車消費市場，特斯拉在中國提升產能的願望非常強烈，即便全球部分地區裁員，在華大批崗位也要保證和增加人手。

責任編輯：易燕丹

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