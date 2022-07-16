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福士汽車繼續在新疆投產不關廠 CEO道出原因

國情動向 10:33 2022/07/16

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福士汽車（Volkswagen，內地名大眾汽車）表示，公司會繼續中國新疆生產汽車。西方一些勢力近期屢屢攻擊中國新疆政策，並施壓投資當地跨國公司。福士汽車強調，新疆廠房並沒有「強迫勞動」，而假如工廠關閉，重開會很困難。

《華爾街日報》報道，即將離任的福士中國首席執行官馮思翰（Stephan Wollenstein）周五（15日）稱，公司新疆廠房會繼續運作，活動會維持在較低水平，並對公司董事會最近提名的一名人權專員到工廠訪問，持開放態度。

馮思翰表示，公司與中國合資夥伴上海汽車集團討論後，決定保持新疆工廠運轉。他透露，上汽高管告訴福士，如果公司出於政治原因關閉新疆工廠，會弊大於利。「我們雙方都認為，關閉工廠後再重開難度將非常大。」

福士因為投資新疆在德國受到一些攻擊。德國政府6月拒絕為福士在華業務續保一項保險。當地頗具影響力的金屬工人工會也要求福士重新考慮在新疆的業務。

福士2013年在烏魯木齊設立廠房，年產量一度達到2萬輛。馮思翰稱，工廠產量自此有所下降，新疆汽車需求平平，公司在全球業界芯片短缺下，未將新疆工廠視為優先分配對象，廠房目前人手只有過去約半，少數民族佔超過4分1。

他強調，工廠所有員工都是合約僱員，並沒有所謂強迫勞動。

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