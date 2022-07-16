▲ 北方炙烤南方桑拿 最熱三伏天開始 這些禁忌不能犯

一年之中最熱「三伏天」到來！今年7月16日是中國曆法的「入伏」，代表維期長達40日的三伏天開始。三伏天酷熱難擋，中國北方極端高溫可能超過40度，空氣乾燥有如炙烤；南方沿海溫度雖不及內陸極端，但濕度非常高，有如桑拿令人難以忍受。三伏天防暑有何需要注意，又有何禁忌？

「三伏天」是「初伏」（頭伏）、「中伏」和「末伏」的合稱，是一年之中最為潮濕悶熱的日子。「伏」意思為「伏邪」，這裏解作「六邪」（風、寒、暑、濕、燥、熱）中的暑邪。

今年的三伏天，7月16日至25日為初伏，7月26日至8月14日為中伏，8月15日至24日為末伏，前後長達40天。

三伏天如何養生？

三伏天其實適宜多喝熱水。喝熱水能促進汗腺分泌，汗液蒸發能帶走身體表面熱量，比喝冷飲更能幫助解暑。

袪除濕氣。多食用薏米、紅豆、綠豆等排濕食物，並可以用40度左右熱水浸腳。

中午午休。中午可休息30至60分鐘，但超過1小時就可能干擾晚上睡眠。

三伏天有何禁忌？

忌不開窗通風。室內通風差容易引致中暑，空氣差也容易令人生病。即使開冷氣，也建議每天至少開窗通風兩次，每次15至30分鐘。

忌對著冷氣吹。直接吹冷氣容易令頸背肌肉受寒，造成頸椎問題。建議冷氣溫度不要低於26度，而吹冷氣最好搭個披肩。

忌太大口喝水。夏季人體出汗多，喝水太急會使水分快速稀釋血液，加重心臟負擔。建議每次喝水200毫升就夠，分多次少量補水。

三伏天如何定出？

中國古代以「干支」記錄年月日，10「天干」配12「地支」，所以每隔10天就會出現一個「庚日」。

根據曆法，初伏在夏至後第三個庚日開始，第四個庚日起進入中伏，而立秋後第一個庚日則進入末伏。初伏和末伏都是10天，而中伏有時是10天，有時是20天。

今年的中伏就長達20天，因此三伏天一共會維持40天，直至8月下旬。

如果庚日出現在夏至的5天之後，那麽從夏至到立秋的45天中，只能有4個庚日，立秋後的第一個庚日，距進入中伏的第4個庚日，只有10天時間。

相反，如果第一個庚日出現在夏至後的5天之內，那麽從夏至到立秋的45天中，便會出現5個庚日，立秋後的第一個庚日，距進入中伏的第4個庚日，就有20天時間，民間俗稱「倆中伏」。

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責任編輯：連兆鋒