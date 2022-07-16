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美媒：中國快將成立鐵礦石進口國企 減少受制於人

國情動向 12:32 2022/07/16

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中國據報快將成立一家國有集團，負責掌管中國所有鋼鐵原材料進口，料可加強對外採購鐵礦石議價能力，並減少依賴西方主導的國際資源企業。中國是全球最大鋼鐵生產國。美媒提及，中國與西方緊張關係加劇之際，希望加強對本國發展所需資源的控制。

《華爾街日報》引述消息人士指，中國新成立的國企，會由姚林領導。姚林是中國鋁業集團前董事長，財新日前報道，在位僅三年的姚林突然離任。

姚林現年56歲，職業生涯大部分時間在中國第二大鋼鐵生產商，鞍鋼集團任職，一路晉升至鞍鋼集團董事長，之後接手了中國第二大鋁冶鍊企業中鋁集團。

《華爾街日報》稱，中國政府一直對本國依賴少數國際資源企業耿耿於懷，認為將所有鍊鋼原材料採購，歸入一家國有企業之下，會使中國對全球市場大宗商品價格有更大影響力。

成立新鐵礦石國企是中國長遠戰略「基石計劃」的一部分。中方1月推出基石計劃，尋求加大原材料和能源自主。鋼鐵可用於建造鐵路、大廈、軍艦和導彈，對中國經濟發展和強軍至關重要。

基石計劃另一目標是令中國國內鐵礦石生產量，在2025年達到3.7億噸，亦即比2020年多1億噸。計劃鼓勵企業投資礦產和新科技，提升行業產能。計劃亦尋求增加使用廢鐵循環再造。

中國今年上半年進口5.3575億噸鐵礦石，比去年同期減少4.4%。

中國鋼鐵產量佔全球總產量的超過一半，但鍊鋼所需的鐵礦石有80%需要進口，其中約60%來自澳洲，20%來自巴西。近年來，中澳關係惡化，澳洲和美國加強了安全關係。

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責任編輯：連兆鋒

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