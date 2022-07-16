斯里蘭卡華人親歷變天 當地人煮飯被迫用這當柴燒

斯里蘭卡在國際物價飛漲，美國大幅加息下率先宣告破產，政府垮台，國家進入緊急狀態，示威者佔領政府建築和領導人官邸。斯里蘭卡當地華人也在一夜時間，處於震蕩世界的漩渦中心。有當地華人分享近日所見所聞，指當地小鎮已買不到石油氣，居民被迫尋找木柴生火，甚至要用椰子殼當柴燒。

《新京報》報道，29歲的付雨在斯里蘭卡從事珠寶銷售，居住在西南海岸的旅遊小鎮巴魯維拉。斯里蘭卡面臨能源燃油荒，車道變得空蕩，公共交通的班次也大規模取消，每一趟火車都擠滿了人，騎自行車的人則越來越多。

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付雨月初去斯里蘭卡首都科倫坡辦事，距離巴魯維拉一個半小時車程，好不容易打到的士，司機說路費需要2.5萬盧比（約人民幣500元）。因為太過昂貴，她只好去火車站搭乘火車。

到了車站才發現，由於夜晚的班次取消，原本工作到夜晚9點的售票員在下午5點就已經下班了。那晚，付雨無奈地坐在火車站外搜附近可住的酒店，她覺得無法想象，在現代社會，一個半小時的路程竟然這麽艱難。

付雨稱，看到大量依靠旅遊業的民眾失業，有的人重新耕種土地保證基本生活，有的人則食不果腹，小心地計算著每天食物的用量。一位當地朋友對她說：「我甚麽也沒做，卻一天天地看著自己變窮。」

在巴魯維拉已經買不到石油氣，付雨購置了電磁爐和配套的廚具做飯。但在小鎮上，付雨時常能看到當地人被迫進入林地尋找木柴，壘起磚頭，用柴火燒飯，鄰居院子里備用燒火的椰子殼也越堆越多。

付雨的工作現在也受到了影響。由於缺油，礦區的開採機器關停，挖礦幾乎停滯，切割石頭的工作由於限電缺油也減少了，寶石的產量變低，市場供應不足。除此之外，在貨幣貶值下，當地人也開始囤積不會貶值的寶石，寶石價格也有上漲的趨勢。

工作和生活都陷入困境後，付雨曾經準備置辦房產，把父母都接過來的打算也隨之煙消雲散。她坦言，自己的心理落差很大，已經做決定不會再定居斯里蘭卡了。至於未來，她可能會考慮諸如泰國、緬甸等其他東南亞國家。

但即使是這樣，付雨依然覺得斯里蘭卡人熱情友善。她上月一次出行，因為摩托車沒有油停在路邊，一位騎著摩托車經過的當地人看到了，主動拿出自己後備廂裏的油桶，幫她加滿了油。在油如此珍貴的當下，這件小事兒讓付雨感動不已。

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責任編輯：連兆鋒