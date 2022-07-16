疫情傷害內地經濟「受低估」 北大學者倡派1人2萬消費券

中國第二季國內生產總值（GDP）僅錄得按年增長0.4%，上半年整體按年增長2.5%，遠遠落後全年5.5%左右目標。北京大學學者坦言，疫情對經濟的傷害受到了低估，年輕人就業形勢最為困難，但國家目前還來得及加強政策支持力度。他建議為中國老百姓派發消費券，1人2萬人民幣。他指出，補貼消費者比補貼企業更花算。

北京大學經濟學院教授曹和平向觀察者網表示，上半年經濟增長確實低於預期，主要原因在於兩個方面。首先，整個業界低估了這一次新冠疫情肆虐對上海的影響，低估了長三角和環渤海地區連帶受影響之後對經濟的傷害。

「例如，上海疫情一出現，在封控、動態清零的過程中物流被中斷了，物流一中斷工廠的出貨就停了，出貨一停就會導致停工停產，這些傷害都是實實在在的，一是傷害了生產，二是傷害了消費。這種情況是之前沒有遇到過的。」

其次是外部因素，全世界經濟還在下行期，歐洲劇烈的軍事衝突蔓延的傷害使得整個經濟承受了巨大的下行壓力。

曹和平指出，目前還來得及在政策上加強支持的力度，呼籲整個社會共度艱難時刻，保護大眾對經濟的預期，尤其要加強對年輕人的支持。

針對性培訓年輕人 保住收入

他稱，現在的就業形勢，年輕人是最難的。就業形勢嚴峻的背景，是世界範圍內數字技術引發的經濟換擋升級和疫情造成的經濟下行連在一起，情況有點像1929至1933年的全球經濟大蕭條。

他解釋，當時也正趕上大車間模塊化流水線的生產方式替代原有的生產模式，所以1933年之後世界經濟就重新起來；可惜的是，幾年後因為國際上財富分配的不均衡爆發了世界大戰，因此現在全世界到了需要反戰的時候。

曹和平認為，要解決就業問題，除了前面提到的抗疫、增強信心、降低外部風險之外，還要繼續堅定地發展數字經濟，創造更多的就業崗位，同時針對失業人群，政府要加大投入，有針對性地培訓，讓他們盡快有保住生活的收入，然後根據他們自身的特點和特長補齊短板。

「比如說，最近我老家認識的一個原本幹砌墻的泥瓦匠，現在轉行做了物流最後一公里的快遞員。這個新職業就需要他自帶的與人社交的能力，但是也需要培訓APP的使用、結賬算賬等與新職業相適應的東西。」

補貼消費者要比企業劃算

對於目前消費信心不足，曹和平表示，一個簡單直接的提振方法，就是給中國老百姓發消費券，一人2萬。

「我們應該放開思想。為甚麽補貼消費者要比補貼企業劃算？在經濟學上有一個非常精準的運算：當你補貼貨幣的時候，它和資源配置的彌合度更高，當你補貼生產能力的時候，它和資源配置的彌合度更低。」

「也就是說，政府每支付一分錢刺激經濟發展，你刺激消費要比你刺激生產有效得多，因為刺激消費不會把錢浪費在落後產能上。當年我們提出的家電下鄉就是這個思路。」

全年目標應調整至4%到4.5%

另外，對於全年增長目標5.5%，曹和平坦言，如果要達到，下半年增長就要達到9%，這顯然是不現實的。他預期，下半年的增速達到6%是有可能的，所以全年的增速目標調整到4%至4.5%，是比較合理的預期。

「我們應該創造這樣一種輿論態勢，讓政府敢於做出這樣的調整。畢竟，無論對於中國還是對於世界，現在都是一個非常時期。」

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責任編輯：連兆鋒