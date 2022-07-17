易綱：中國經濟面臨一定下行壓力 將加大穩健貨幣政策實施力度

中國人民銀行行長易綱表示，受疫情和外部衝擊的影響，中國經濟面臨一定下行壓力，人行將加大穩健貨幣政策的實施力度。內地官媒《經濟日報》亦發表評論表示，中國經濟恢復的基礎還不穩固，應對可能出現的超預期新挑戰，貨幣政策有充足空間、充分工具。

二十國集團（G20）財長和央行行長會議，上周五至六（15至16日）在峇里島召開，易綱以視像出席會議並發言，談到中國經濟金融形勢。

▲ 中國人民銀行行長易綱（資料圖片）

據人行網站發布，易綱在發言中表示中國通脹較低，預期保持穩定，受疫情和外部衝擊的影響，中國經濟面臨一定下行壓力，人民銀行將加大穩健貨幣政策的實施力度，為實體經濟提供更有力支持。

易綱並表示，人行將繼續牽頭做好制定轉型金融政策框架等工作，與各方共同推進落實《G20可持續金融路線圖》，發揮好金融在支持碳達峰碳中和上的重要作用。

國家統計局：實現全年經濟增長預期目標有挑戰

內地二季度GDP按年增0.4%遜預期 經濟持續恢復基礎不穩固

官媒：貨幣政策「工具箱」儲備充足

《經濟日報》周日在頭版刊文，中國經濟運行趨於好轉，主要經濟指標邊際改善。展望下半年中我國經濟恢復的基礎還不穩固，經濟運行仍有不確定和不穩定因素。應對可能出現的超預期的新挑戰、新變化，貨幣政策有充足空間、充分工具。

文章指出，貨幣政策應對不確定性的「工具箱」儲備充足。從外部看，中國高度關注主要經濟體貨幣政策加速收緊的情況。前期已經採取了調整外匯存款準備金率、加強跨境資本流動宏觀審慎管理等措施前瞻應對，一定程度降低了外部環境變化帶來的負面外溢衝擊。從內部看，中國接下來仍將加大穩健貨幣政策的實施力度，加快落實已確定的政策措施，為實體經濟提供支持。

最後，文章指出，中國貨幣和金融狀況主要由國內因素決定，貨幣政策將繼續堅持以我為主的取向，兼顧內外平衡，並將根據國內形勢把握好政策力度和節奏，增強人民幣匯率彈性，發揮匯率調節宏觀經濟和國際收支自動穩定器功能，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定，積極穩妥應對新挑戰、新變化。

市場料GDP已見底將回升 疫情防控、企業信心是關鍵

受疫情封控衝擊，中國第二季GDP按年增長0.4%，不及預期，創2020年一季度以來9個季度最低。國家統計局明言，經濟持續恢復基礎不穩固，全年實現5.5%增長目標有挑戰。分析料中國經濟已見底，下半年有望V型回升，但實現經濟目標相當困難，下半年「保5」已完成任務。

責任編輯：林佩怡

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