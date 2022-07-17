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內地新增580宗本土感染 上海浦東明起全員「3天2檢」

社會熱點 15:10 2022/07/17

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內地新冠肺炎疫情升溫，昨日（16日）新增580宗本土感染，據報是5月23日以來的近兩個月新高，其中廣西、甘肅佔多。上海社會面再有個案，疫情形勢依然比較嚴峻，另浦東明日（18日）起日開展全域全員「3天2檢」。

據國家衛健委，內地昨日新增106宗本土確診、474宗本土無症狀感染。廣西急增244宗感染，無症狀佔235宗；甘肅多53宗確診及105宗無症狀感染。安徽、廣東分別多42宗及30宗感染。

其餘新增感染分布在四川、海南、上海、江西、浙江、黑龍江、貴州、吉林、江蘇、山東、福建等地。

在上海，昨日新增26宗本土感染個案，其中松江區報告1宗社會面發現的陽性感染者，近期曾多次自駕往返外省市。據了解，上海7月3日至今累計報告11宗社會面陽性感染者，市衛健委副主任趙丹丹表示，目前上海市疫情形勢依然比較嚴峻，「外防輸入、內防反彈」壓力還很大。

浦東周一至周三（18至20日日）開展全域全員「3天2檢」，即3天內完成兩次核酸檢測，至少間隔24小時；期間需持48小時內核酸陰性證明或24小時內核酸採樣證明出社區（單位、場所）。

閔行區周一及周三亦全區全員核酸篩查，篩查翌日，居民憑前一天核酸採樣記錄出入居村，沿街商戶、企事業單位的從業人員憑前一天核酸採樣記錄上崗、出入單位。

責任編輯：林佩怡

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