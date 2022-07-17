王嘉男世錦賽跳遠摘金創歷史 中國田徑首位男子田賽世界冠軍

2022年世界田徑錦標賽，在當地時間周六（16日）美國俄勒岡州尤金市繼續進行，中國選手王嘉男以最後一跳8.36米的成績奪冠，是中國田徑隊本屆世錦賽的首面金牌，也是中國選手首次獲得男子跳遠世錦賽冠軍，王嘉男成為中國田徑首位男子田賽世界冠軍。

25歲的王嘉男奪冠後，在場內飛奔慶祝，喜極而泣。他賽後受訪表示，曾夢過3次奪得世錦賽金牌，現在夢想成真，感覺特別的高興。又提到自己8年前也在尤金獲得的世青賽金牌。

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在這次決賽，王嘉男前幾跳的成績不算出色，前5跳結束後，以8.03米暫時排在第五位，奧運冠軍、希臘的滕托格鲁以8.32米領先。在最後一跳，王嘉男跳出8米36，力壓其他選手奪冠。

此前，中國田徑有3位男子世錦賽冠軍，分別是2007年劉翔獲得男子110米欄冠軍；2009王浩獲得男子20公里競走冠軍；幾年前，陳定遞補獲得2013年世錦賽男子20公里競走冠軍。

另外，在世錦賽女子鉛球決賽中，中國選手鞏立姣，投出20米39的個人賽季最好成績，最終獲得銀牌。

在 男子100米賽事中，亞洲「飛人」蘇炳添在準決賽未能發揮出自己的水平，成績為10秒30無緣決賽。蘇炳添會和隊友準備男子4X100米接力的比賽。

責任編輯：林佩怡

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