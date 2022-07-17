  • 32°C
香港時間 : 2022717日 (日) 16:15
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

王嘉男世錦賽跳遠摘金創歷史 中國田徑首位男子田賽世界冠軍

社會熱點 15:58 2022/07/17

分享：

分享：

2022年世界田徑錦標賽，在當地時間周六（16日）美國俄勒岡州尤金市繼續進行，中國選手王嘉男以最後一跳8.36米的成績奪冠，是中國田徑隊本屆世錦賽的首面金牌，也是中國選手首次獲得男子跳遠世錦賽冠軍，王嘉男成為中國田徑首位男子田賽世界冠軍。

25歲的王嘉男奪冠後，在場內飛奔慶祝，喜極而泣。他賽後受訪表示，曾夢過3次奪得世錦賽金牌，現在夢想成真，感覺特別的高興。又提到自己8年前也在尤金獲得的世青賽金牌。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

在這次決賽，王嘉男前幾跳的成績不算出色，前5跳結束後，以8.03米暫時排在第五位，奧運冠軍、希臘的滕托格鲁以8.32米領先。在最後一跳，王嘉男跳出8米36，力壓其他選手奪冠。

此前，中國田徑有3位男子世錦賽冠軍，分別是2007年劉翔獲得男子110米欄冠軍；2009王浩獲得男子20公里競走冠軍；幾年前，陳定遞補獲得2013年世錦賽男子20公里競走冠軍。

另外，在世錦賽女子鉛球決賽中，中國選手鞏立姣，投出20米39的個人賽季最好成績，最終獲得銀牌。

男子100米賽事中，亞洲「飛人」蘇炳添在準決賽未能發揮出自己的水平，成績為10秒30無緣決賽。蘇炳添會和隊友準備男子4X100米接力的比賽。

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

開啟hket App，閱讀全文
體育賽事 體育項目 比賽 運動員 網絡熱話 俄勒岡 中國

下一篇文章

內地新增580宗本土感染 上海浦東明起全員「3天2檢」
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

重慶故宮展館屋頂瓦片大面積剝落 官方宣稱天氣太熱
重慶故宮展館屋頂瓦片大面積剝落 官方宣稱天氣太熱
中國學生報英國大學人數再創新高 連續2年超過全歐盟
中國學生報英國大學人數再創新高 連續2年超過全歐盟
北京超市現「荔枝刺客」千元一斤 銷售員：上架2天已賣空
北京超市現「荔枝刺客」千元一斤 銷售員：上架2天已賣空
大陸規劃福州至台北高速公路 擬2035年前建成
大陸規劃福州至台北高速公路 擬2035年前建成
雲南女網民食宵夜 說發現店主神似張國榮（有片）
雲南女網民食宵夜 說發現店主神似張國榮（有片）
斯里蘭卡華人親歷變天 當地人煮飯被迫用這當柴燒
斯里蘭卡華人親歷變天 當地人煮飯被迫用這當柴燒
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款