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官媒引述專家：現有防控措施BA.4和BA.5變種有效 堅持動態清零

社會熱點 17:12 2022/07/17

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Omicron BA.4和BA.5正成為全球主要流行毒株。中國疾控中心病毒學首席專家董小平說，Omicron BA.4和BA.5變種的致病性無明顯變化，對老年人和基礎病人群仍具較大威脅，中國現有防控措施對BA.4和BA.5變異株都有效。他表示，不要輕視BA.4和BA.5變異株，要堅持「動態清零」。

據人民日報經濟社會微信公號，董小平介紹，與以往的變異株相比，BA.4和BA.5變異株的傳播力明顯增強；與Omicron其它變異株相比，致病性沒有明顯增加和減弱。他強調，BA.4和BA.5變異株出現大規模感染，對於有基礎疾病的老年人依舊致命，不能過度輕視。

近日發布的《新型冠狀病毒肺炎防控方案（第九版）》中，調整了風險人員隔離期限，以及中高風險區劃定標準等。董小平表示，中國的防控措施和防控方案沒有發生根本改變，現有防控措施對BA.4和BA.5變異株有效，它們的變異不足以影響到必須要重新調整公共衛生措施和防控方案。

董小平強調，要堅持「外防輸入、內防反彈」總策略和「動態清零」總方針不動搖，將疫情影響控制在萌芽狀態。

至於疫苗，他稱，目前還沒有完整的資料來驗證中國的疫苗對BA.4和BA.5變異株的保護率是否有變化。目前，大量的研究顯示，不管是原來的毒株，還是現在的毒株，免疫保護效果都還存在，只是高和低的問題。

內地7市報告Omicron BA.5變異株 多地調整常態化核酸檢測

衛健委：Omicron BA.5亞分支引發本土疫情 外防輸入壓力加大

責任編輯：尹航

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