特權「考編」疑雲惹眾議 易烊千璽：放棄入職國家話劇院（多圖）

內地當紅藝人易烊千璽早前因被中國國家話劇院錄取，遭網上爆料走「捷徑」、享特權，佔據普通人名額，一時遭全網熱議，今日（17日）易烊千璽在事件發聲後首次回應，表示決定放棄入職國家話劇院。

內地組合TFboys 出道，曾飾演《少年的你》的易烊千璽是內地目前最當紅小生之一，亦為應屆中央戲劇學院畢業生。早前國家話劇團公示今年入職名單，總共聘用7人，易烊千璽及同宿舍2人皆在榜單之上，網民質疑易烊千璽未符合應聘人員「非在職人員」的招聘條件，指他於話劇院發布名單前夕才公開注銷公司的公告；也有網民指出，話劇院需進行3次面試，而有人只參加了一次面試，惹來易烊千璽是否進行過線下面試的疑團。

近年內地畢業生找工作不易，不少人選擇「考編」、「考公」，過程艱辛。因此對於易烊千璽這樣的大明星疑似享受特權獲取公職，在網上引發極大不滿。

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易烊千璽否認走捷徑

易烊千璽今日發微博表示，整個應聘過程，他完全遵照國家話劇院招聘通知和考試要求，從未與國家話劇院的老師協商或討論任何涉及「蘿蔔坑」的事，也從未使用任何所謂走捷徑的方式來獲取名額。但是為了不再給大家增添困擾，經過慎重思考，他決定放棄入職國家話劇院。

國家話劇院昨日（16日）回應指，針對網民反映的部分擬聘人員不符合「非在職人員」資格條件問題，擬聘人員均符合資格審查要求，不存在「因人設崗」，沒有「蘿蔔招聘」問題。10名擬聘人員均參加了三輪面試，不存在有人沒有參加面試的情況，符合程序和要求。

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胡錫進前一日曾建議其放棄

《環球時報》前總編輯胡錫進昨日曾在微博表示，「國家話劇院需要這些新星來保持人氣，易烊千璽等人也需要國家話劇院這塊牌子。從市場角度說，這講得通。」他指事件中激起爭議的原因是「網友的強烈反應針對了公平、特權這些尖銳而沉重的符號。事業編意味著財政福利的穩定性，目前已經形成考編的基本模式，並且對普通人來說一編難求。」

不過，網民對於易烊千璽的回應並不買單，認為其如果光明正大，就應入職。亦有人表示，按規則編制內工作需要在公示前放棄，才可能補錄取人員，若在公示後放棄要禁止考編5年，希望易烊千璽放棄也不享有免於被拉黑名單的特權。

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責任編輯：袁瑋婧