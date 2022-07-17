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Dior新裙被網民指抄襲中國馬面裙 內地官網下架

社會熱點 17:27 2022/07/17

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奢侈品牌Dior一款中長半身裙，被內地網民質疑抄襲漢服馬面裙，官媒評論也促Dior回應。事件發酵後，Dior內地官網已不見這款裙，但海外官網仍有售。Dior尚未回應輿論。

Dior「中長百褶半身裙」標價2.9萬元（人民幣，下同）。該款裙與中國傳統馬面裙的版型相似，而據網上截圖，Dior在產品說明中稱「該款半身裙採用標誌性的Dior廓形，是一款全新的優雅時尚的單品」。

右為傳統漢服馬面裙

內地網民質疑，Dior未提該款裙與馬面裙的關係，批評是抄襲、「文化挪用」。有時尚博主認為，問題不在於Dior用了馬面裙的設計，指時尚設計一直流通，互相借鑒元素很正常，但問題在於它聲稱這是自己品牌的「標誌性廓形」，而奢侈品應該貴在原創設計。

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馬面裙是明清時期流行的漢族女子典型裙式，一般為兩片式、四裙門，四個裙門兩兩重合，側面打褶，中間裙門重合而成的光面就是「馬面」。

官媒籲Dior回應

「人民網評」昨日（16日）表示，Dior這款半裙的圖片，確實與中國馬面裙非常相似，很多細節都雷同，為何毫無愧色地稱「全新設計」，還冠以「標誌性的dior廓形」？

評論續稱，Dior應該予以回應，在不危及商業秘密的前提下，應盡可能坦述涉事半裙設計的前後詳情。這是回應輿論關切的需要，也是挽回自身形象的需要。

評論又指出，中華上下五千年的歷史，留下了許多經典文化遺產。中華文化是中國的，也是世界的，對於借鑒中華文化豐富人類美好生活是支持的。其實，沒有誰跟Dior過不去，更沒有誰無事生非。而Dior是大品牌，無論在服裝設計上還是市場營銷上，都應更嚴謹，不能做出有悖法理和情理的事，應盡快回應網民們的關切。

據「極目新聞」報道，Dior中國官網已查詢不到涉事商品，但外國官網仍有該產品在售，其中Dior英國官網該半身裙的價格為2700英鎊。

責任編輯：林佩怡

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