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爛尾樓斷供風波 人行主管媒體：多個涉停工風險樓盤復工

經濟脈搏 18:33 2022/07/17

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內地近日爆出爛尾樓斷供風波，業主紛紛發出停貸告知書，網傳涉及樓盤已達286個。中國人民銀行主管的《金融時報》報道，在有關部門和房地產企業等的共同努力下，多個涉及停工風險的樓盤，有的已經正常施工，有的則迎來了復工的消息。

報道指出，從各方回應來看，這一事件的核心在於「保交樓」，推動已延期交付或有延期交付風險的樓盤加快施工進度。

其中，江西贛州綠地博覽城商住小區目前施工正常；河南鄭州名門翠園項目，則有望於8月份復工；廣州奧園雲和公館項目，合作方綠城管理集團將於本月啟動進場。深圳佳兆業樾伴山項目則回應稱，網上告知書情況不實，項目正常施工。

內地強制停貸樓盤破百個 傳深圳豪宅未停工業主也跟風停貸

稱多家房企力推「保交樓」工作

報道表示，去年下半年以來，受疫情等多重因素影響，房地產市場經歷著重大考驗，部分開發商遇到資金困難，是房企部分樓盤開發項目出現延期交付的大背景。

而今年以來，多家房企力推「保交樓」工作，在加快資產處置、提高內部管理效能的同時，加快項目盤活及銷售去化和資金回籠，全力推進項目復工復產。

專家表示，今年以來，從中央有關部門到地方政府，出台了一系列穩樓市相關政策。伴隨政策面向好，行業預期逐步企穩，市場信心有望改善。在有關部門、地方政府、房地產企業等多方努力下，隨著「保交樓、保民生、保穩定」工作積極推進，住房消費者合法權益得到保護，房地產市場也將恢復平穩健康發展。

【中國樓市】爛尾樓停貸潮愈演愈烈 一文看懂起因和後果

銀保監會回應「停貸」事件：引導金融機構市場化參與風險處置

責任編輯：林佩怡

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