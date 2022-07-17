護士搶救病人時看手機？官方通報：是叫醫生來

內地近日一段「護士搶救病人時看手機」的影片引起關注，浙江寧波象山縣官方通報稱，護士當時是準備打給一位醫生來協助搶救，是因工作需要使用手機，不存在主觀玩手機行為。

涉事影片顯示，醫生正為病床上的孩子做胸部按壓，一旁的護士用手按壓呼吸器幫助孩子呼吸，另一隻手正拿著手機。影片引發關注，有人認為護士在搶救病人時看手機不妥，也有人指護士可能用手機聯繫工作事宜。

【按此看影片】

孩子死亡 家長：發布影片是對醫院救治過程不滿意

「極目新聞」報道，據影片中的病患家屬表示，事發上周五（15日），當時他家小孩正在浙江寧波象山縣第一人民醫院救治。

家長陳先生表示，前一天其3歲孩子嘔吐8次，無發燒，醫院急診室醫生為小孩檢查後指沒有問題，給小孩打止吐針。到上周五早上孩子體溫37.5度，又去醫院到發熱門診就診，之後小孩抽搐，醫院後來將小孩轉到住院部兒科。

陳先生說，網傳影片是當日下午2時許其表姐所拍，病床上是他的小孩。早在當天中午12時許，他們收到了孩子的病危通知書，預感到情況不妙，孩子在下午3時許沒了。他表示發布影片是對醫院的救治過程不滿意，「到現在我也不知道女兒的死亡原因到底是什麼。」他指，死亡醫學證明推斷是心臟呼吸驟停，已請第三方鑑定機構，將解剖鑑定。

官方：家屬同意放棄搶救 醫護應要求繼續做CPR

象山縣第一人民醫院工作人員周日（17日）表示，醫院高度重視事件，不能光聽視頻中的一面之詞，將發布通報說明。

象山縣衛生健康局周日下午通報，經查，該護士為象山縣第一人民醫院兒科副護士長，事發當日上午9時多，3歲患兒就診，因病情嚴重當即組織搶救，從上午11時許開始搶救，12時45分因搶救無效，與家屬解釋後，家屬簽字同意放棄搶救。鑑於部分其他在場親屬的要求，醫務人員仍繼續實施心肺復甦等搶救，下午3時40分時，宣布該患兒死亡。

影片中發生的時間約在2時55分，當時護士長和醫生已連續長時間做心肺復甦，該護士長通過手機免提呼叫另一護士前來協助搶救，不久後準備再打給另一位醫生來協助搶救，就在按完手機開鎖密碼後，發現有家屬拍片，擔心引起誤解，隨即收起手機。在另一護士到崗協助後，該護士長去叫醫生前來繼續協助搶救。

通報表示，該護士長在搶救過程中因工作需要使用手機，並不存在主觀玩手機行為。

責任編輯：林佩怡

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