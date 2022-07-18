廣西北海增110宗感染 力爭7天社會面動態清零

內地周日（17日）增510宗本土感染，有110宗在廣西北海。國務院聯防聯控機制綜合組赴廣西工作組指，北海疫情形勢十分嚴峻。廣西壯族自治區黨委書記劉寧召開會議指出，要努力實現7天社會面動態清零、9天新增病例控制在個位數、14天消除高風險區域、第4天動態調整區域管控。

內地新增117宗確診及393宗無症狀感染，總數510宗，較上日回落，主要分布在廣西、甘肅、安徽，四川、廣東、上海、江西、河南、江蘇、海南、吉林、山東、遼寧亦有分布。

廣西新增112宗感染，有110宗在北海。北海是旅遊城市，當地有2000多名滯留遊客，當局表示，將對遊客進行分類處置。

7月16日，國務院聯防聯控機制綜合組赴廣西工作組指出，當前北海疫情形勢十分嚴峻，要嚴格按照第九版防控要求，刻不容緩落實疫情防控各項措施，提升核酸檢測、隔離轉運、流調排查、醫療救治的能力，規範社會面管控，採取最嚴格、最徹底、最堅決、最果斷的措施，堅決做到應檢盡檢、應轉盡轉、應隔盡隔、應治盡治。

7月17日，廣西壯族自治區黨委書記劉寧主持召開國家區市三級疫情防控工作視頻調度會議。會議指出，當前，北海市疫情正處於快速上升期，形勢極為嚴峻複雜。要努力實現7天社會面動態清零、9天新增病例控制在個位數、14天消除高風險區域、第4天動態調整區域管控「79144」防控目標。

另外，甘肅新增211宗感染，分布在蘭州市、甘南州等多地。上海新增17宗感染，均在隔離管控中發現。廣東新增17宗感染，涉及深圳、佛山、珠海。

官媒引述專家：現有防控措施BA.4和BA.5變種有效 堅持動態清零

責任編輯：尹航

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