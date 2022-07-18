爛尾樓停貸潮 中銀保監：積極做好「保交樓」金融服務

內地爛尾樓業主斷供潮引起關注，中國銀保監會表示，積極做好「保交樓」金融服務，相信在相關各方共同努力下，這些困難和問題都能得到合理解決。

銀保監會有關部門負責人周日（17日）接受《中國銀行保險報》訪問，回應停貸潮、河南村鎮銀行風險等。

對於業主因項目延期交付發布停止還貸聲明，該負責人指出，銀保監會對此高度重視，加強與住建部、人民銀行等部門的協同配合，堅持「房住不炒」，堅持「穩地價、穩房價、穩預期」，支持地方更加有力地推進「保交樓、保民生、保穩定」工作。

該負責人表示，銀行要積極履行自己的職責，千方百計推動「保交樓」。銀保監並指導銀行做好具備條件的信貸投放，協助推進項目快復工、早復工、早交付，亦要有效滿足房地產企業合理融資需求，大力支持租賃住房建設，支持項目併購重組，以新市民和城鎮年輕人為重點，更好滿足剛需和改善型客戶住房需求，努力保持房地產市場運行平穩有序。

他指出，處理好當前面臨的問題，也是實現房地產模式新舊轉換的重要契機。相信在黨委政府指導下，在相關各方共同努力下，這些困難和問題都能得到合理解決。

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回應河南村鎮銀行風險 將啟動5萬元以上客戶墊付

對於河南、安徽5家村鎮銀行風險，銀保監會該負責人表示，經過近3個月的努力，公安機關已初步查明案件主要事實，還原了事件真相。由於涉事人數較多，工作量大，採取分批墊付方式，首先墊付普通小額客戶。下一步將陸續啟動5萬元人民幣以上客戶墊付工作，請耐心等待後續公告。該負責人又否認，因7月10日河南鄭州發生聚集性群訪事件，翌日才發布墊付公告，強調兩者沒有任何關係。

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責任編輯：林佩怡

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