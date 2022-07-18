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業主在隔離 廣州荔灣撬門：排查陽性人員 會逐戶道歉

社會熱點 10:46 2022/07/18

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廣州有業主在酒店集中隔離，家中被強制撬鎖破門。微信公眾號「廣州荔灣發布」證實此事，並稱，發現除已轉運隔離人員外，住戶中仍有新冠病毒陽性人員，因此再次進行應急排查，在逐戶開鎖排查後隨即給房門貼上封條。事件發生後，街道負責人向住戶逐一道歉、承認錯誤、承諾補償。

荔灣區：入戶排查做法簡單粗暴 誠懇道歉

賬號主體是廣州荔灣區委員會宣傳部的「廣州荔灣發布」微信公眾號今日（18日）發布，7月8日，荔灣區海龍街道在核酸檢測篩查中，發現邦華星際公寓住戶中有新冠病毒陽性人員。7月9日，經反覆排查比對，發現除已轉運隔離人員外，仍發現住戶中有陽性人員，且其中有人當晚檢出陽性。

為防止出現新的社區傳播，盡快實現「應排盡排」「應隔盡隔」，7月10日凌晨，海龍街道、社區居委會、物管工作人員對重點樓層84戶住戶再次進行應急排查，在全程錄像下，逐戶開鎖排查後隨即給房門貼上封條。同時，將樓棟外圍全面圍蔽，24小時強化值守，確保住戶財產安全，並陸續為住戶安裝新門鎖。

河北遷安被爆要求居民交出鎖匙、鐵絲鎖門「硬隔離」 官方回應

「廣州荔灣發布」指，上述應急入戶排查做法簡單粗暴，忽視了住戶感受，傷害了群眾感情。事件發生後，海龍街道負責人向住戶逐一道歉、承認錯誤、承諾補償。荔灣區對在疫情防控中發生這種簡單粗暴的錯誤行為深感痛心，向住戶和公眾誠懇道歉。

「廣州荔灣發布」還稱，事件發生後，荔灣區已第一時間成立調查組，進行全面深入調查，將根據調查結果，依法依規依紀對相關人員進行嚴肅處理，同時深刻汲取教訓、舉一反三，堅決杜絕類似情況再次發生。

對此，網民表示，「私闖民宅，難道不違法？」「這樣干是沒有最基本的法律意識！」「能道歉態度還不錯，換鎖的錢別用納稅人的錢。自己掏腰包。」

微博前五則熱門評論

責任編輯：尹航

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