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「摩擦性失業」成熱詞 內地青年失業問題惹關注

經濟脈搏 11:11 2022/07/18

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內地青年就業壓力上升，上周國家統計局公布，6月16至24歲城鎮青年失業率升至19.3%，並提到青年群體初次進入勞動力市場，普遍面臨「摩擦性失業」困境。這讓「摩擦性失業」成為網上討論的熱詞。

「摩擦性失業」是什麼意思？《新京報》引述中國政策科學研究會經濟政策委員會副主任徐洪才舉例，從學校畢業走向社會，暫時沒有找到工作，這是正常人員流動過程中的失業，屬於摩擦性失業；當有人想換工作，又暫時未找到工作，這也屬於摩擦性失業。

內地學者表示，「摩擦性失業」早已存在，在經濟調整時期尤為突出。

他表示，「摩擦性失業」是早就存在的經濟學概念，與結構性失業和周期性失業，屬成熟市場經濟就業壓力的3種類型。他指出，「摩擦性失業」經常發生，並非周期性出現，也非供求結構不匹配導致。初次進入勞動力市場青年群體更多面臨「結構性失業」，也會面臨「摩擦性失業」。

他解釋，已經工作的人士因摩擦性失業，也會擠壓新入職場大學生就業機會。而現實困境是，很多大學畢業生難以找到自己滿意的工作，高不成低不就，供求之間不匹配，這是結構性失業。

他說，近年大學生就業難問題突出，一邊是畢業生就業難，另一邊某些地區面臨嚴重「用工荒」。這種結構性矛盾，疊加摩擦性失業增加，必然導致初入勞動力市場的青年群體普遍面臨就業困境，建議根據不同類型失業加強就業指導，重點應放在提供準確、充足信息及求職技能培訓上。

胡春華：促進高校畢業生就業 擺在穩就業重要位置

新華社報道，國務院副總理胡春華17日在浙江省督導穩就業工作時強調，要採取更加有力有效的政策舉措，努力推動就業持續回穩向好，更好服務經濟社會發展大局。

浙江是經濟強省、就業大省。胡春華指出，目前中國就業形勢總體企穩向好，但仍然面臨不少困難挑戰，要加大就業優先政策實施力度，推動就業形勢持續好轉。當前，要把促進高校畢業生就業擺在穩就業工作重要位置，扎實開展未就業畢業生服務攻堅行動，積極開展各類專場招聘活動，千方百計創造更多就業崗位。要進一步加大幫扶力度，努力讓有工作意願的困難畢業生都能找到工作。

此外，要幫助返鄉農民工就近就地就業，支持有創業意願的農民工返鄉創業，尤其要確保脫貧地區勞動力穩崗就業。加強困難人員就業援助，切實兜牢就業底線。

內地6月整體就業情況好轉 青年失業率卻直逼兩成

李克強：盡快把失業率降下來 以防發生衝擊道德底線的事

6月全國城鎮調查失業率降至5.5%，但16-24歲調查失業率升至19.3%。國家統計局新聞發言人付淩暉上周五（15日）表示，青年人就業壓力仍然較大。青年群體初次進入勞動力市場，普遍面臨摩擦性失業困境，同時受疫情影響，企業吸納就業能力下降，年輕人求職渠道在疫情條件下也受到了阻礙。加上今年高校畢業生總量又創歷史新高，加劇了青年人就業壓力。

他表示，必須持續抓好穩就業工作，特別是重點群體就業，要進一步落實穩就業政策，落實就業幫扶，促進就業形勢持續向好。

責任編輯：林佩怡

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