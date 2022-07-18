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中國公民南非遭綁架傷重亡 中領館籲警惕：去年以來接9宗綁架

社會熱點 12:03 2022/07/18

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中國駐南非開普敦總領館表示，近期有中國公民在開普敦市遭槍擊後被綁架，但在被綁匪釋放後因傷重身亡。總領館表示，近來南非經濟下行，失業率高企，謀殺、綁架、搶劫等案件大幅上升；2021年來已接到9宗涉中國公民綁架案，提醒中國公民務必提高警惕、加強防範。

據總領館表示，上述中國公民遭綁架後不幸罹難案件，是自2021年以來首次有中國公民在綁架案件中遇難。總領館向死者家屬表示沉痛哀悼和深切慰問，並要求南非警方加緊偵查，盡快破案，堅決遏止針對華人社區的犯罪活動。南非方面表示高度重視針對中國公民的犯罪案件，承諾盡全力偵查破案。

當地失業率高 刑事案大幅上升

近年來，南非經濟下行，失業率居高不下，社會不穩定因素明顯增多，謀殺、綁架、搶劫等各類刑事案件大幅上升。據統計，今年首季度全南非謀殺案件日均達68宗，按年增長22.2%；綁架案件日均37宗，增長超過109.2%；各類搶劫案件日均661宗，增長7.4%。

警方表示，當地總體破案率僅為約20%，而涉中國公民綁架案破案率為67%。2021年以來，總領館接到的9宗涉中國公民綁架案中，6宗已告破，30多名嫌疑人被捕。

總領館提醒，中國公民務必提高警惕、加強防範。嚴格遵守當地法規，合法合規經營。如不幸遇險，一定要保持冷靜，首先確保人身安全，避免激怒匪徒。家屬要第一時間向當地警方報案。又建議如遇不法侵害，要充分信任警方；全力配合警方工作，聽取警方談判專家建議，避免自行與綁匪進行贖金談判。不僱傭私家偵探與綁匪談判，以免干擾警方偵辦案件。

責任編輯：林佩怡

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