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四川成都發現傳播力更強變異株 國內無同源序列（第二版）

社會熱點 12:13 2022/07/18

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四川成都爆疫，經基因測序，成都本次疫情屬VOC/Omicron BA.2.12.1變異株（即BG.2進化分支），在國內本土疫情數據庫中未發現同源序列。該變異株傳播力強，研究顯示傳播速度是BA.2的1.2倍。成都全市酒吧、KTV等各類密閉空間、文化場所暫停營業。

（第二版更新於14:20 新增成都升級防疫措施）

據「健康四川官微」微信公眾號消息，成都本次疫情經病毒基因測序屬VOC/Omicron BA.2.12.1變異株（即BG.2進化分支）；在國內本土疫情數據庫中未發現同源序列，在全球數據庫中查找病毒基因組差異最小為德國5月份上傳的病毒序列。流行病學調查尚未發現病毒感染來源。該毒株傳播力強，研究顯示傳播速度是BA.2的1.2倍。

四川省昨日（17日）新增9宗確診及14宗無症狀感染，有8宗確診及5宗無症狀感染在成都。稍早前，成都的成華、金牛、青羊、龍泉驛等區域已通報實行臨時性管控。今日，成都宣布，自17時起，全市酒吧、KTV、密室逃脫、劇本殺、網吧、健身房、棋牌室、洗浴場所等各類空間密閉娛樂場所和博物館、文化館、圖書館、美術館、室內體育場館等各類公共文體活動場所暫停營業。

此外，非必要不離蓉（即成都），若需離蓉的市民群眾須持有48小時內核酸檢測陰性證明。措施暫定實施7天。

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責任編輯：尹航

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