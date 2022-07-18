房地產融資回暖+銀保監要求做好「保交樓」 A股地產股反彈（更新版）

內地股市今日（18日）回升，上證綜指收漲超１.5%，地產股強勢反彈。據報房地產融資回暖，加上中國銀保監表示積極做好「保交樓」金融服務等，市場憧憬「爛尾樓」危機有望解除，刺激地產股上揚。

*15：05 更新收市

截至收市，滬指報3278.1點，升1.55%；深證成指報12532.65點，升0.98%。創業板指半日升1.44%，報2800.36點。滬深300地產指數升逾3.2%。滬深兩市成交合計逾1.02萬億元（人民幣，下同）。

爛尾樓停貸潮 中銀保監：積極做好「保交樓」金融服務

消息方面，中銀保監昨表示，積極做好「保交樓」金融服務，銀行要積極履行自己的職責，千方百計推動「保交樓」。另外，中國恆大上周五晚間稱清盤風險已解除。

央視今日中午引述金融管理部門指出，房地產銷售和融資同步回暖。從金融管理部門和多家銀行了解到，6月房地產貸款新增規模較5月明顯提升，連續兩月按月多增。預計6月房地產貸款新增超1500億元，較5月多增2500億元，其中房地產開發貸款多增1000億元，個人住房貸款多增1500億元，房地產融資呈現回暖趨勢。此前其他內媒也報道過相關數字。

官媒：地產融資回暖 涉停工風險樓盤紛復工

責任編輯：林佩怡

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