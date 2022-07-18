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中美官員華盛頓會面 中國生態環境部長晤美商務部長

國情動向 14:31 2022/07/18

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中美再有官員會晤。據中方通報，生態環境部部長黃潤秋於當地時間上周五（15日），在華盛頓分別與美國商務部部長雷蒙多、美國聯邦環保局代理局長麥卡碧、加利福尼亞州州長紐森等雙邊會面。中國駐美大使秦剛等參加相關會見。

中國生態環境部部長黃潤秋（左），日前在華盛頓與美國商務部部長雷蒙多（右）等會面。

據中國生態環境部網站，黃潤秋表示，中美環境與氣候合作是兩國關係的重要組成部分，已形成全方位、多層次、多領域的合作模式。他並期待雙方未來合作取得更多務實成果。

他指出，美方經驗為中國健全應對氣候變化、生態環境保護相關法律法規政策體系提供有益借鑒。雙方在環保產業領域也有長期合作，取得良好效果。兩國相互開放應對氣候變化、生態環境保護相關技術服務和產品市場，為能源低碳轉型和生態環境質量改善提供了有力支持，實現了互利共贏。

黃潤秋並表示，中方願與美方一道，加強海洋塑料垃圾治理等領域的交流合作，保護好海洋生態環境，推動構建海洋命運共同體。

他又提到，中國堅定不移走生態優先、綠色低碳發展道路。另將與各方進一步協調溝通，推進全球生物多樣性治理進程等。

會見期間，雙方還圍繞應對氣候變化、生物多樣性保護、大氣及水污染防治、土壤和地下水修復、生態環境監測、灣區生態環境規劃、環保產業等領域合作廣泛深入交流。

布林肯：拜登和習近平將在未來幾周內對話 京回應（更新版）

美商務部長料很快決定是否取消對華關稅 拜登稱仍在討論

責任編輯：林佩怡

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