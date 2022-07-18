有望開關接待旅客？台灣研擬解除禁團令

在台灣，新冠肺炎疫情趨緩之際，交通部長王國材周一（18日）表示，已經請觀光局提案，在適當時機解除旅行社組團出境或來台的「禁團令」。

台灣2020年3月中叫停組團境外旅遊，以及接待來台觀光團體入境，「禁團令」至今已持續2年4個月。

王國材表示，邊境開放是遲早的事情，希望旅遊業界現在顧好遊程及服務品質，未來可接軌國際觀光客。交通部也請觀光局在適當時機提案解除禁團令。

新任疫情指揮官：尚無時間表

不過，他也強調，開放邊境要看對於疫情的判斷。中央流行疫情指揮中心新任指揮官王必勝下午在疫情記者會指出，無論是邊境開放、旅行社禁團令還是入境檢疫天數縮短，都要視乎國際及島內疫情發展，目前尚無時間表，但會往這方面積極討論，也會和交通部討論、了解需求後再研議鬆綁方式。

台灣的蔡英文總統日前表示，隨著生活回到常軌，會抓緊振興經濟的機會，仔細評估開放的時程表，重新爭取國際旅客來台灣。

疫情方面，指揮中心周一公布，新增17,549宗本土個案，新增48人死亡，創下5月25日以來新低。另外，新增2宗Omicron亞型變異株BA.5本土個案，兩人曾到機場分別接送仔1自美國、意大利入境家人返家居家檢疫。

責任編輯：林佩怡

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