緩停貸風險 中國據報考慮給爛尾樓業主還貸緩衝期

內地爛尾樓斷供潮引發關注，外電今日（18日）報道，中國金融管理部門據悉正考慮為因樓盤爛尾而停止還房貸的業主提供緩衝期，以緩房地產行業風險蔓延。

彭博引述知情人士稱，銀行將暫時擱置針對爛尾樓購房者暫停支付房貸的司法追訴，且購房者在緩衝期內的征信不會受影響。具體寬限期則將因地制宜，由地方政府和銀行視項目情況決定。

傳要求建行探索試點 與地方政府設基金購買部分在建項目

另外，作為緩解房地產困境的解決方案的一部分，知情人士透露，監管部門已要求全國房地產按揭貸款規模最大的銀行——中國建設銀行探索試點，與符合條件的地方政府合作設立基金，購買部分在建房地產項目，並將其改建為公租房。中國銀保監會及中國建設銀行均未回應。

彭博報道，當前中國已至少有80個城市、逾200個項目的業主，強制停止償還按揭貸款。在過去周末，監管層和官媒安撫市場，今日A股地產股反彈。官媒指出，多個涉停工風險樓盤復工，又指房地產銷售和融資同步回暖。

房地產融資回暖+銀保監要求做好「保交樓」 A股地產股反彈

爛尾樓斷供風波 人行主管媒體：多個涉停工風險樓盤復工

中國銀保監會有關部門負責人周日（17日）受訪時表示，積極做好「保交樓」金融服務，銀行要積極履行自己的職責，既要遵循市場化、法治化原則，又要主動承擔社會責任，千方百計推動「保交樓」。

負責人並稱，指導銀行在地方黨委政府「保交樓」工作安排的總體框架下，堅持摸清情況、實事求是、科學分類、精準施策，主動參與合理解決資金硬缺口的方案研究，做好具備條件的信貸投放，協助推進項目快復工、早復工、早交付。

此外，有效滿足房地產企業合理融資需求，大力支持租賃住房建設，支持項目併購重組，以新市民和城鎮年輕人為重點，更好滿足剛需和改善型客戶住房需求，努力保持房地產市場運行平穩有序。

責任編輯：林佩怡

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