美財長耶倫冀結束對中國稀土等依賴 但指中美關係非完全負面

外電報道，美國財長耶倫（Janet Yellen）表示，美國希望消除對中國稀土、太陽能電池板和其他關鍵商品的過度依賴，以防北京像對其他國家那樣切斷供應。

但對於中美關係，耶倫認為兩國關係並非完全負面，或升級到巨大的敵對領域。

與盟友提高供應鏈韌性 免受地緣政治操縱威脅

耶倫周二（19日）會在南韓發表政策演說。據路透周一（18日）報道，耶倫在前往首爾途中受訪表示，她正在推動加強與南韓和其他值得信賴的盟友的貿易聯繫，以提高供應鏈韌性，避免地緣政治對任何可能操控影響。

她表示，「有韌性的供應鏈意味供應來源的多樣性，並在一定程度上消除地緣政治對手能夠操縱我們並威脅我們安全的可能性」。

報道引述美國財政部高級官員表示，減少美國對某些中國出口產品的依賴至關重要，因中國過去曾切斷對日本等國家的供應，並以其他方式向澳洲和立陶宛施加壓力。而耶倫指出，「他們使用脅迫手段向一些他們不贊成其行為的國家施壓」，稱這是不想依賴中國的一個原因。

另報道引述耶倫演講摘錄，她將宣傳朋友圈或令美國的供應鏈多元化，更多依靠可信賴的伙伴，此舉也將抗擊通脹，幫助對抗中國的「不公平貿易行為」。而南韓在資源、技術、能力方面有巨大優勢，LG等韓企已在美國投資。

據韓聯社報道，南韓總統尹錫悅將於周二與耶倫會面。雙方或就加強供應鏈合作、對俄制裁、單獨制裁北韓等事宜交換意見。

中國外交部曾表示，在全球化的時代，全球產業鏈條緊密相連，環環相扣。在這種情況下，主導、壟斷某一個領域或者市場，或者人為地將某一節鏈條切除或者排除出去，都是行不通的。

路透報道指出，盡管耶倫演言辭強烈，但她表示，中美關係並非完全負面或升級到巨大的敵對領域。她又表示，中國正在傾聽美國在其他領域的擔憂，並在低收入國家債務重組方面採取了一些建設性行動。

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責任編輯：林佩怡

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