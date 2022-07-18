美財長耶倫訪韓將喊話 不能允中國借關鍵原材料市場地位擾亂經濟

美國財長耶倫（Janet Yellen）周二（19日）在將南韓發表政策演說，路透報道，耶倫將呼籲盟國之間加深貿易聯繫，加強供應鏈，抗擊通脹，挫敗中國的「不公平貿易行為」及主導關鍵原材料和技術市場的努力。

中國外交部曾表示，在全球化的時代，全球產業鏈條緊密相連，環環相扣。在這種情況下，主導、壟斷某一個領域或者市場，或者人為地將某一節鏈條切除或者排除出去，都是行不通的。

報道引述美國財政部公布的節選，耶倫將表示，不能允許像中國這樣的國家，利用他們在關鍵原材料、技術或產品方面的市場地位，「來擾亂我們的經濟，並施加不必要的地緣政治槓桿」。

她將指出，美韓等盟友應讓供應鏈多元化，更多依賴可信的貿易夥伴，增強經濟韌性並降低風險。她認為同時有助美韓，免受因地緣政治風險導政的物價上漲的影響。

據韓聯社報道，南韓總統尹錫悅將於周二與耶倫會面。雙方或就加強供應鏈合作、對俄制裁、單獨制裁北韓等事宜交換意見。

美望消除對中國稀土過度依賴

另外，路透報道，耶倫在前往首爾途中受訪表示，美國希望消除對中國稀土、太陽能電池板和其他關鍵商品的過度依賴，以防北京像對其他國家那樣切斷供應。

她又表示，中國正在傾聽美國在其他領域的擔憂，並在低收入國家債務重組方面採取了一些建設性舉措。她並認為，中美關係並非完全負面。

劉鶴與美財長耶倫通話 表達對取消對華加徵關稅的關切

【中美科技戰】耶倫提中國稀土 指關鍵商品供應減依賴競爭對手

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁