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內地新增699宗本土感染 廣西甘肅佔近7成

社會熱點 10:11 2022/07/19

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內地新冠肺炎疫情升溫，昨日（18日）新增699宗本土感染，較上日增近4成，並創5月22日以來近兩個月新高。疫情主要在廣西、甘肅，兩地合計新增病例佔近7成。

據國家衛健委通報，昨日新增199宗本土確診、500宗本土無症狀感染。廣西新增病例最多，添243宗感染，集中在北海市有238宗。其次是甘肅，有231宗，主要在蘭州有182宗。

安徽亦新增79宗感染，蚌埠市懷遠縣有72宗；安徽蚌埠市區今（19日）起開展新一輪區域核酸檢測。

上海再多23宗感染，均在隔離管控中發現；本土社會面病例連續第二日零新增。今日起黃浦區、徐匯區、長寧區、靜安區、普陀區、虹口區、楊浦區、閔行區、寶山區全域和其餘行政區有陽性感染者軌蹟的街道（鎮），開展全員核酸篩查，為「3天2檢」；期間上述區域人員需持24小時內核酸採樣證明出社區（單位、場所）。

北京新增1宗本土無症狀感染，為隔離觀察人員。另外，天津新增11宗感染，昨晚7時起開展全域全員核酸篩查，廣大居民要積極配合轄區核酸檢測工作，篩查期間在居住地保持原地靜止，核酸檢測結果出具前，無特殊原因不得外出。

責任編輯：林佩怡

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