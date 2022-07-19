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美擬限制獲補助芯片製造商 10年內不准擴大在華投資

國情動向 11:07 2022/07/19

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美國參議院即將表決芯片補助法案，白宮周一（18日）表示，支持透過立法建立強大的「護欄」，限制獲得美國政府資金補助的芯片製造商對中國的投資。

「這些激勵措施是讓業界在美國，而不是在中國生產更多半導體而投資的。」白宮新聞秘書皮埃（Karine Pierre）表示，白宮支持建立「護欄」，所指的是該法案的一項條款，那些從520億美元政府資金中獲得援助的企業，對中國投資將受限制。條款將減緩中國投資的增長，也是它在法案中如此重要的原因。

彭博社指，相關條款規定，若企業獲得補助在美國建廠，則在10年內禁止在中國擴大芯片製造業務。它們仍可繼續在中國投資於「傳統」晶片製造，但相關定義尚不明確。參議院多數黨領袖舒默最早周二（19日）開始程序投票，啟動法案辯論。作為最大阻力的共和黨正轉變態度，預料很可能放行法案。

Intel及成員包括AMD、博通、高通等的美國半導體行業協會（SIA）據報正努力遊說華府官員，希望減少對華所設置「護欄」，以方便對華投資。同時，這些美國芯片業巨頭也積極爭取資金補助以在本土興建新的工廠，而計劃在美國設廠的台電積、Samsung等亦已表態有意尋求補助。

中國外交部此前回應，美國怎麼發展是美國自己的事，作為世界頭號經濟體，美方應該做的，是維護包括半導體產業在內的全球產業鏈、供應鏈穩定，而不是動不動拿中國說事。美方一再將科技和經貿問題政治化、工具化，對別國搞技術封鎖、技術脫鉤，只會讓其他國家更加警醒在技術上一味依靠美國行不通的。

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責任編輯：陳建錫

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