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美官員：盟官擬跟進 禁進口新疆「強迫勞動」產品

國情動向 11:07 2022/07/19

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路透報道，美國勞工部副次長Thea Lee表示，一些盟國正致力跟進美國，禁止進口中國新疆「強迫勞動」生產的商品，並警告企業要開始認真看待問題。

中方曾批評，所謂新疆存在「強迫勞動」是反華勢力為抹黑中國炮製的彌天大謊，斥美打著人權幌子對華打壓的升級，是美國肆意破壞國際經貿規則、損害國際產業鏈供應鏈穩定的實證。

警告企業要開始認真看待問題

美國《防止強迫維吾爾人勞動法》上月生效，禁止從中國新疆地區進口產品，除非進口商有非常有力的證據，證明不涉強迫勞動。Thea Lee受訪時表示，已與歐盟和加拿大等國官員聯繫，探討如何限制「強迫勞動」製造的商品。

Thea Lee談及企業對供應鏈的了解狀況時，直指目前企業界有種她稱為故意無知的態度，「他們不需要知道，所以他們就不去知道」。但她認為隨著美國的規則開始影響其他國家，這種情況將會改變。

她指出，歐盟正研究制定強制性的盡職調查標準，而據美墨加協定的承諾，加拿大與墨西哥推動希望形成「北美通用標準」，禁止「強迫勞動」商品。

福士汽車繼續在新疆投產不關廠 CEO道出原因

涉疆禁令生效 美稱正團結盟友反對「強迫勞動」 中方曾嚴斥

中國外交部上月曾批評美國有關法案是謊言的繼續，試圖以所謂「法律形式」在新疆製造“強迫失業”，在全球推行同中國脫鉤，充分暴露美國打著人權的旗號破壞人權、打著規則的旗號破壞規則的霸權實質。中方予以強烈譴責和堅決反對，並將採取有力措施堅定維護中國企業和公民的合法權益。又指美方逆時代潮流而動，注定將以失敗告終。

責任編輯：林佩怡

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