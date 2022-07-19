  • 32°C
香港時間 : 2022719日 (二) 12:06
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

中國一帶一路如受俄烏戰爭阻斷怎辦？中央智囊這樣說

國情動向 11:08 2022/07/19

分享：

分享：

中國一帶一路如受俄烏戰爭阻斷怎辦？中央智囊這樣說

俄烏戰爭久拖不決，加上歐洲呈現出將意識形態對抗置於經濟發展前的傾向，中國「一帶一路」貫通大計有長期受阻風險。中國政府智囊學者認為，一帶一路正受俄烏戰爭多方面影響，但影響相信是相對短暫的，而即使俄烏戰爭及其衝擊真的長期化，中國一帶一路大計亦有很大回旋餘地，因為世界秩序正在深遠變革，「非西方世界」正以更快速度崛起。

復旦大學特聘教授、中國研究院院長張維為，以及復旦大學一帶一路及全球治理研究院常務副院長黃仁偉，近日現身東方衛視《這就是中國》節目，談到俄烏衝突對一帶一路的影響。黃仁偉認為，這主要體現在三方面。

黃仁偉指出，俄烏衝突對一帶一路直接影響，第一位的就是大通道。一帶一路一般都要經過俄羅斯進入歐洲，從白俄羅斯到波蘭或者到波羅的海，然後進入歐洲。「這條大通道目前是受影響的。」

第二個影響就是投資。「我們在烏克蘭有投資，在波羅的海有投資，當然在俄羅斯、白俄羅斯都有投資。這些投資收益的穩定性，這些投資項目能不能做完，都有影響。」特別是在烏克蘭目前作為戰場，在烏克蘭的一些基礎設施和大的工程都會停下來。

第三是貿易問題。貿易總體上還是正常進行，但是因為前景不明，所以從中國本身的利益和東歐國家、俄羅斯的利益來說，希望戰爭能夠盡早結束，能夠盡快恢復和平，用談判來解決問題，讓正常的經濟運作可以恢復起來。

衝突若長期化 一帶一路仍有路線可選

黃仁偉稱，俄烏衝突對一帶一路影響是短期的、暫時的，因為歐盟還在考慮要把這條通道保持下去。現在中歐班列確實受到俄烏衝突的影響。如果戰爭在幾個月裏頭結束，那麽半年以後就可以恢復正常，損失也就半年多。

但他表示，如果戰場形勢長期化，那麽一帶一路就要調整。第一條如果通俄羅斯的這條線被阻斷了，就走中亞裏海這條線再走中吉烏到伊朗 、土耳其這條線，那麽中線和南線就加大力度取代北線。

「也許南線中線剛剛修好的時候，北線又通了，這也有可能，這樣就三條線路都通了。所以，將來有一天我們會突然發現歐亞大陸第一大陸橋、第二大陸橋、第三大陸橋全都通了。」又或「原來走西面這一塊的要向西南、東南或者中亞、南亞、西亞、東南亞、東北亞，還有非洲、拉美這些板塊投放，所以中國回旋餘地大。」

亞洲合作前景廣 中俄人民幣貿易猛增

張維為同意，很多問題是相對比較短期的，但是更大的面是中俄的合作。

張維為談及，現在一個是中國、蒙古、俄羅斯鐵路這條線有好消息，中俄貿易增量現在一個季度20%都不止；而中國、吉爾吉斯斯坦、烏茲別克斯坦鐵路也傳來了好消息，就要開始建了，這邊又和伊朗板塊連在一起的。

「這一切都是新的增量。整個歐亞板塊，如果西歐不算的話，從俄羅斯一直到整個中國、東南亞到伊朗，還有整個中亞，這麽大一個板塊都活躍起來，從中長期看是很有意義的。」

他稱，中國一帶一路與俄羅斯「大歐亞夥伴關係」對接發揮了很好作用。大歐亞夥伴關係核心理念包括「重返東方」、「重返亞洲」，認為世界的未來在亞洲、在中國這樣的經濟新興國家。中俄貿易首季按年大增28.7%；人民幣在俄羅斯現匯交易中佔比也從1月的0.5%，升至4月的7%，增長了13倍；俄羅斯人越來越多地轉向中國商品，取代以前從西方進口的商品。

西方孤立俄國 卻受世界其他地方孤立

張維為續指，俄烏衝突已經對世界秩序產生深遠變革，「非西方世界」以更快的速度崛起。衝突爆發之後，跟隨美國制裁俄羅斯的幾乎只有美國的傳統盟友，而非西方的大國，如中國、印度、巴西、南非、印尼、埃及、尼日利亞、巴基斯坦、墨西哥等都是反對的，整個伊斯蘭世界也不摻和。

他引用意大利前總理貝盧斯科尼的話：「俄羅斯被西方孤立，而西方被世界其他地方所孤立。 」

張維為亦解釋，一帶一路其實並非要以「陸權秩序」改變西方「海權秩序」。

他表示，西方主流敘述一直認為，500多年前哥倫布「地理大發現」開啟了西方崛起，形成了海權秩序對陸權秩序的主導，因此當中國推動一帶一路時，西方也從地緣競爭角度出發，認為中國企圖控制廣大地盤，改變西方海權秩序。

「其實，這不是中國人的思維，中國一帶一路的核心理念是共商共建共享，本質上就是要把西方習慣的地緣競爭思維改變為地緣合作的思維，形成一種合作共贏的新的地緣文明。」

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道

責任編輯：連兆鋒

開啟hket App，閱讀全文
地緣政治 軍事衝突 外交 中國市場 中國 一帶一路 俄羅斯 人民幣 烏克蘭 戰爭

上一篇文章

歐洲議會副議長訪台 稱台灣不會是下一個香港

下一篇文章

美官員：盟官擬跟進 禁進口新疆「強迫勞動」產品
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

美財長耶倫冀結束對中國稀土等依賴 但指中美關係非完全負面
美財長耶倫冀結束對中國稀土等依賴 但指中美關係非完全負面
斯里蘭卡向中國尋求40億美元援助 大使：相信北京會同意
斯里蘭卡向中國尋求40億美元援助 大使：相信北京會同意
中美官員華盛頓會面 中國生態環境部長晤美商務部長
中美官員華盛頓會面 中國生態環境部長晤美商務部長
美國前防長訪台料關注印太局勢 將晤蔡英文
美國前防長訪台料關注印太局勢 將晤蔡英文
北方炙烤南方桑拿 最熱三伏天開始 這些禁忌不能犯
北方炙烤南方桑拿 最熱三伏天開始 這些禁忌不能犯
美媒：中國快將成立鐵礦石進口國企 減少受制於人
美媒：中國快將成立鐵礦石進口國企 減少受制於人
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款