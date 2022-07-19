  • 33°C
香港時間 : 2022719日 (二) 17:49
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

歐洲議會副議長訪台 稱台灣不會是下一個香港（更新版）

國情動向 17:02 2022/07/19

分享：

分享：

歐洲議會副議長畢爾（Nicola Beer）周二（19）抵達台灣，展開3天訪問行程，是歐洲議會高層首度正式訪台。中央社報道，畢爾在抵達桃園國際機場時表示，歐洲不會漠視北京施加給台灣的壓力，會即時伸出援手，台灣不會是下一個香港。

*17：02 新增北京回應

歐洲議會副議長畢爾（左）抵台訪問。

她又指出，目前歐洲正發生戰爭，不希望亞洲也發生戰爭，現在是站在台灣身邊的時刻，歐洲與台灣是民主自由陣營的一家人。

畢爾周二至周四（19至21日）訪台，期間將與台灣蔡英文總統、行政院長蘇貞昌等會面，料將關切台海和平穩定，並探尋台歐就高科技供應鏈韌性合作的潛能。

京促歐方涉台問題上謹言慎行

對於畢爾表示歐洲須堅定支持台灣，在北京，外交部發言人趙立堅周二強調，台灣是中國領土不可分割的一部分，一個中國原則是公認的國際關係準則，是中歐關係的政治基礎。

趙立堅表示，歐洲議會作為歐盟官方機構，其議員及高層理應遵守一個中國原則。近兩年歐洲議會已經多次出台涉台決議，為「台獨」勢力撐腰張目，嚴重違反一個中國原則，毒化了中歐關係氛圍。中方堅決反對歐方同台灣進行任何形式的官方往來，敦促歐方切實恪守一個中國原則，在涉台問題上謹言慎行，以免中歐關係受到嚴重干擾。

美國前防長訪台料關注印太局勢 將晤蔡英文

汪洋：只要台當局堅持一中原則 兩岸關係就能改善發展

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

美國前防長訪台料關注印太局勢 將晤蔡英文
2022/07/18
美國前防長訪台料關注印太局勢 將晤蔡英文
汪洋：只要台當局堅持一中原則 兩岸關係就能改善發展
2022/07/13
汪洋：只要台當局堅持一中原則 兩岸關係就能改善發展
福建平潭部署大型海巡船 常態執行台海水域公務
2022/07/11
福建平潭部署大型海巡船 常態執行台海水域公務
台指解放軍戰機今越過海峽中線 京：針對台獨勢力（更新版）
2022/07/08
台指解放軍戰機今越過海峽中線 京：針對台獨勢力（更新版）
解放軍東部戰區台島周邊海空域實戰化演練 「針對美台勾連」
2022/07/08
解放軍東部戰區台島周邊海空域實戰化演練 「針對美台勾連」

你可能感興趣

美國前防長訪台料關注印太局勢 將晤蔡英文
15:51 2022/07/18
美國前防長訪台料關注印太局勢 將晤蔡英文
汪洋：只要台當局堅持一中原則 兩岸關係就能改善發展
14:55 2022/07/13
汪洋：只要台當局堅持一中原則 兩岸關係就能改善發展
福建平潭部署大型海巡船 常態執行台海水域公務
15:39 2022/07/11
福建平潭部署大型海巡船 常態執行台海水域公務
政治 地緣政治 外交 中歐關係 蔡英文 歐洲 北京 兩岸關係 台灣

下一篇文章

中國邀歐洲國家領導人11月訪京？外交部：假消息
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

美擬限制獲補助芯片製造商 10年內不准擴大在華投資
美擬限制獲補助芯片製造商 10年內不准擴大在華投資
中國一帶一路如受俄烏戰爭阻斷怎辦？中央智囊這樣說
中國一帶一路如受俄烏戰爭阻斷怎辦？中央智囊這樣說
歐盟和中國將舉行經貿對話 劉鶴與歐方共同主持
歐盟和中國將舉行經貿對話 劉鶴與歐方共同主持
歐洲議會副議長訪台 稱台灣不會是下一個香港（更新版）
歐洲議會副議長訪台 稱台灣不會是下一個香港（更新版）
美財長耶倫冀結束對中國稀土等依賴 但指中美關係非完全負面
美財長耶倫冀結束對中國稀土等依賴 但指中美關係非完全負面
美官員：盟官擬跟進 禁進口新疆「強迫勞動」產品
美官員：盟官擬跟進 禁進口新疆「強迫勞動」產品
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款