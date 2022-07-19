歐洲議會副議長訪台 稱台灣不會是下一個香港（更新版）

歐洲議會副議長畢爾（Nicola Beer）周二（19）抵達台灣，展開3天訪問行程，是歐洲議會高層首度正式訪台。中央社報道，畢爾在抵達桃園國際機場時表示，歐洲不會漠視北京施加給台灣的壓力，會即時伸出援手，台灣不會是下一個香港。

*17：02 新增北京回應

▲ 歐洲議會副議長畢爾（左）抵台訪問。

她又指出，目前歐洲正發生戰爭，不希望亞洲也發生戰爭，現在是站在台灣身邊的時刻，歐洲與台灣是民主自由陣營的一家人。

畢爾周二至周四（19至21日）訪台，期間將與台灣蔡英文總統、行政院長蘇貞昌等會面，料將關切台海和平穩定，並探尋台歐就高科技供應鏈韌性合作的潛能。

京促歐方涉台問題上謹言慎行

對於畢爾表示 歐洲須堅定支持台灣， 在北京，外交部發言人趙立堅周二強調，台灣是中國領土不可分割的一部分，一個中國原則是公認的國際關係準則，是中歐關係的政治基礎。

趙立堅表示，歐洲議會作為歐盟官方機構，其議員及高層理應遵守一個中國原則。近兩年歐洲議會已經多次出台涉台決議，為「台獨」勢力撐腰張目，嚴重違反一個中國原則，毒化了中歐關係氛圍。中方堅決反對歐方同台灣進行任何形式的官方往來，敦促歐方切實恪守一個中國原則，在涉台問題上謹言慎行，以免中歐關係受到嚴重干擾。

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責任編輯：林佩怡

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