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工信部：工業經濟仍較嚴峻 落地更多政策幫扶中小企

經濟脈搏 11:52 2022/07/19

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工信部稱，上半年重點地區、重點行業產業鏈恢復增長，多數工業行業的增加值按年實現正增長，但工業經濟面臨的內外部環境比較嚴峻，當局將重點採取幾方面措施提振工業經濟，推動新能源汽車發展，培育一批「專精特新」企業。聚焦困難行業和中小企落實各項紓困政策，亦是下半年的重點工作。

國新辦今日（19日）召開2022年上半年工業和信息化發展情況發布會，會上指，今年1月至6月，31省份中25個工業增加值實現正增長。東部地區增長2.2%，其中6月份增速達3.8%；中部和西部地區工業生產保持平穩，均增長7.3%。41個大類行業中33個實現增長，6月增速較5月進一步回升。

重點產業鏈供應鏈加快恢復，2.25萬家部省級「白名單」企業全面復工復產；長三角、珠三角地區規模以上工業企業全面復工；重點監測的15家汽車生產企業（產量佔全國90%左右）日產量5月下旬就已恢復至正常水平；集成電路領域保持90%以上的高產能利用率。

工信部發言人兼總工程師田玉龍指，上半年中國工業經濟面臨的內外部環境比較嚴峻複雜，3月以來更遭遇了突發性衝擊，一度出現了大幅波動，國務院出台了穩住經濟一攬子政策措施，從宏觀層面為工業穩增長提供了力支持。但當前內外部壓力比較大，特別是全球經濟放緩、通脹高企，下半年較複雜。

內地6月中小企發展指數止跌回升 但僅1/4企業完全開工

內地5月規模以上工業企業利潤按年跌6.5% 跌幅較上月收窄

長三角拉動中國外貿增速回升 6月美元計出口增17.9%好於預期

多方面措施提振工業經濟

下一步工信部還將按照黨中央、國務院決策部署，堅持穩字當頭，穩中求進，採取幾方面措施：

  • 落實落細穩經濟一攬子政策措施，特別是提振工業經濟的政策要加快落地落實，支持各地政策措施要靠前發力、適當加力。持續加強政策解讀，要惠及各類企業，使企業得到更大的實惠，堅定發展的信心，提振市場的預期。
  • 引導擴大投資消費需求，特別在5G、千兆光網、工業互聯網等新型信息基礎設施建設要盡快啟動開工。加大消費的引導作用，要組織「三品」全國行活動，持續推進新能源汽車下鄉和綠色建材下鄉活動，一系列措施引導消費，擴大投資。
  • 保障產業鏈供應鏈穩定暢通，聚焦重點區域、重點行業和重點企業，使企業穩產達產，恢復產能。特別在重點產品的保價穩價上，大宗產品供需對接上，建立了「紅黃藍」預警機制，使大宗產品、上游原材料等供應及時到位。
  • 加大幫扶中小企業紓困解難，開展防範和化解拖欠中小企業賬款專項行動，特別是在減輕企業負擔、促進中小企業開展綜合督查，使政策落地。完善中小企業服務體系，要加大惠企政策，提高精準服務，這方面要繼續下好功夫。

在新能源汽車方面，會上指，中國新能源汽車已進入規模化快速發展階段，穩定和擴大新能源汽車消費是保障汽車產業平穩發展的重要途徑，當局將同有關部門進一步推廣及促消費，持續提升產品供給質量，加強行業監測，做好汽車芯片、上游原材料的保供穩價工作，全力保障產業鏈供應鏈穩定暢通。

工信部信息通信管理局負責人王鵬則指，激發數據要素的活力和潛力，增強經濟發展的新動能。支持央企、互聯網企業開放市場亟需數據，遴選一批地區和行業開展數據管理國家標準貫標試點，提升全國數據供給體量和質量。面向行業應用需求，推動數字經濟與實體經濟融合。深入開展製造業數字化轉型行動、中小企業數字賦能行動，拓展工業大數據應用場景，培育一批「專精特新」中小企業和製造業單項冠軍企業，構建大中小企業融通發展的格局。

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責任編輯：陳建錫

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