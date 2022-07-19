中國美債持倉12年來首次跌破1萬億美元 分析這樣看

美國財政部公布5月國際資本流動報告（TIC），其中備受關注的美債持倉方面，中國在連續第6個月減持後，持倉餘額時隔12年跌破1萬億美元關口。

分析認為，中日等減持美債，或與美國通脹高企、利率看漲預期增強有關；同時或是全球「去美元化」進程的體現。而考慮到美國對俄羅斯制裁，中國也有可能是在壓縮美元資產。

據財聯社，美國財政部美東時間18日公布5月國際資本流動報告（TIC）顯示，中國的美債持倉在今年5月跌至9808億美元，按月下降226億美元，這也是中國美債持倉自2010年5月以來首度跌破萬億美元關口。與去年5月持有10784億美元相比，這一年來減持規模達976億美元。

另外，日本5月所持美國國債按月減少57億美元至1.2128萬億美元。雖然目前日本仍是美債持倉最高的國家，但已連續3個月減持，較去年同期也下降534億美元。

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市場分析指出，諸多因素正在推動外國美債持有者出售，而中日減持美債或與美國當前通脹高企密切相關。在40年一遇的高通脹驅動下，美聯儲加息或將更為激進，下周預期又將加息75個基點。美債收益率的提升意味著債券價格的下跌，對於那些並非持有到期的投資者而言會造成損失。

另一層原因或是全球範圍內「去美元化」進程的體現。根據金融博客平台ZeroHedge統計，全球美債儲備近兩年來持續下滑，到今年6月已經跌至2020年10月後的最低水準。與此同時，全球黃金儲備則在節節攀升的狀態。

另外，日本經濟新聞引述 有觀點認為，中國減少美債持倉，可能是俄羅斯受到經濟制裁的因素影響。 美國採取凍結俄羅斯持有的外匯儲備等禁止其使用美元的措施。而 美債在中國的外匯儲備中佔較大比例，站在中國角度而言，在中美緊張關係升級時，中國也有受到同樣制裁的風險。中國從中美貿易摩擦加劇的前特朗普政府時期，已開始逐漸減持美債，目前進一步加快減持速度。

責任編輯：易燕丹

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