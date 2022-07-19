  • 33°C
香港時間 : 2022719日 (二) 14:07
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

中國美債持倉12年來首次跌破1萬億美元 分析這樣看

經濟脈搏 12:49 2022/07/19

分享：

分享：

美國財政部公布5月國際資本流動報告（TIC），其中備受關注的美債持倉方面，中國在連續第6個月減持後，持倉餘額時隔12年跌破1萬億美元關口。

分析認為，中日等減持美債，或與美國通脹高企、利率看漲預期增強有關；同時或是全球「去美元化」進程的體現。而考慮到美國對俄羅斯制裁，中國也有可能是在壓縮美元資產。

據財聯社，美國財政部美東時間18日公布5月國際資本流動報告（TIC）顯示，中國的美債持倉在今年5月跌至9808億美元，按月下降226億美元，這也是中國美債持倉自2010年5月以來首度跌破萬億美元關口。與去年5月持有10784億美元相比，這一年來減持規模達976億美元。

另外，日本5月所持美國國債按月減少57億美元至1.2128萬億美元。雖然目前日本仍是美債持倉最高的國家，但已連續3個月減持，較去年同期也下降534億美元。

美媒：中國經濟放緩或有助抑制全球通脹

戴琪稱撤銷關稅對控制通脹作用有限 京：取消對多方有益（更新版）

市場分析指出，諸多因素正在推動外國美債持有者出售，而中日減持美債或與美國當前通脹高企密切相關。在40年一遇的高通脹驅動下，美聯儲加息或將更為激進，下周預期又將加息75個基點。美債收益率的提升意味著債券價格的下跌，對於那些並非持有到期的投資者而言會造成損失。

另一層原因或是全球範圍內「去美元化」進程的體現。根據金融博客平台ZeroHedge統計，全球美債儲備近兩年來持續下滑，到今年6月已經跌至2020年10月後的最低水準。與此同時，全球黃金儲備則在節節攀升的狀態。

另外，日本經濟新聞引述有觀點認為，中國減少美債持倉，可能是俄羅斯受到經濟制裁的因素影響。美國採取凍結俄羅斯持有的外匯儲備等禁止其使用美元的措施。而美債在中國的外匯儲備中佔較大比例，站在中國角度而言，在中美緊張關係升級時，中國也有受到同樣制裁的風險。中國從中美貿易摩擦加劇的前特朗普政府時期，已開始逐漸減持美債，目前進一步加快減持速度。

責任編輯：易燕丹

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

戴琪指抗通脹不能僅靠關稅解決 應審慎處理中美貿易關係
2022/06/07
戴琪指抗通脹不能僅靠關稅解決 應審慎處理中美貿易關係
戴琪稱撤銷關稅對控制通脹作用有限 京：取消對多方有益（更新版）
2022/06/23
戴琪稱撤銷關稅對控制通脹作用有限 京：取消對多方有益（更新版）
美媒：中國經濟放緩或有助抑制全球通脹
2022/07/04
美媒：中國經濟放緩或有助抑制全球通脹
中國6月外儲規模減少565億美元 會否續降或看美元走勢
2022/07/07
中國6月外儲規模減少565億美元 會否續降或看美元走勢

你可能感興趣

戴琪指抗通脹不能僅靠關稅解決 應審慎處理中美貿易關係
10:32 2022/06/07
戴琪指抗通脹不能僅靠關稅解決 應審慎處理中美貿易關係
戴琪稱撤銷關稅對控制通脹作用有限 京：取消對多方有益（更新版）
15:54 2022/06/23
戴琪稱撤銷關稅對控制通脹作用有限 京：取消對多方有益（更新版）
美媒：中國經濟放緩或有助抑制全球通脹
12:47 2022/07/04
美媒：中國經濟放緩或有助抑制全球通脹
中美關係 美國 金融 貿易 黃金 減持 債券 加息 通脹 國債

上一篇文章

歐元貶值影響 中國外貿企業：歐洲訂單明顯下降

下一篇文章

工信部：工業經濟仍較嚴峻 落地更多政策幫扶中小企
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

爛尾樓斷供風波 人行主管媒體：多個涉停工風險樓盤復工
爛尾樓斷供風波 人行主管媒體：多個涉停工風險樓盤復工
緩停貸風險 中國據報考慮給爛尾樓業主還貸緩衝期
緩停貸風險 中國據報考慮給爛尾樓業主還貸緩衝期
【中國樓市】爛尾樓停貸潮愈演愈烈 一文看懂起因和後果
【中國樓市】爛尾樓停貸潮愈演愈烈 一文看懂起因和後果
「摩擦性失業」成熱詞 內地青年失業問題惹關注
「摩擦性失業」成熱詞 內地青年失業問題惹關注
爛尾樓停貸潮 中銀保監：積極做好「保交樓」金融服務
爛尾樓停貸潮 中銀保監：積極做好「保交樓」金融服務
房地產融資回暖+銀保監要求做好「保交樓」 A股地產股反彈（更新版）
房地產融資回暖+銀保監要求做好「保交樓」 A股地產股反彈（更新版）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款