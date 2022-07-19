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歐盟和中國將舉行經貿對話 劉鶴與歐方共同主持

國情動向 12:32 2022/07/19

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歐盟和中國周二（19日）將舉行高級別經濟貿易對話，歐盟委員會執行副主席東布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）表示，將期待中國國務院副總理劉鶴，共同主持這一重要活動。

據東布羅夫斯基斯在Twitter表示，第九屆歐盟-中國高級別經貿對話將於7月19日舉行。據路透引述西方外交消息人士，對話將於本港時間周二下午在線上舉行。而上一輪對話是於2020年7月舉行。

中歐原於2020年年底完成投資協定談判，但後來因新疆等問題相互制裁，關係惡化，中歐投資協定陷凍結。

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傳中國邀歐洲國家領導人 11月北京晤習近平

另外，《南華早報》報道，知情人士透露，德國總理朔爾茨、法國總統馬克龍、意大利總理德拉吉和西班牙首相桑切斯，已獲邀今年11月在北京與中國國家主席習近平會晤。這些歐洲國家領導人尚未答覆。

據報道，中方建議的會晤時應在中共二十大之後，或與11月在印尼峇里島舉行的 二十國（G20）集團峰會時間重合。此次擬議的會晤，將標誌習近平恢復與西方領導人的面對面外交。在中國兩年多來防疫政策下，中國面對面外交活動受影響。

此外，中國國務委員兼外長王毅周一（18日）同法國總統外事顧問博納通電話，提到希望法方為中歐關係健康順利發展發揮積極作用，不斷拉長中歐合作的正面清單。又指烏克蘭危機呈現出長期化、複雜化趨勢，中方將繼續盡一切努力為停火止戰發揮建設性作用。

責任編輯：林佩怡

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