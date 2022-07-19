銀行提款難蔓延至北京、山東等多地 官媒宣稱防洗黑錢

繼河南之後，北京、山東、海南等省市亦陸續出現銀行限制甚至不准提款的問題，部分人的銀行卡還突然遭到凍結，被迫穿州過省申請解封。官媒向多地銀行了解後證實有關情況屬實，但強調那只是為了防洗黑錢、打擊電信詐騙而採取的風控措施，主動針對一些可疑或長期沒有使用的銀行帳戶。

《華夏時報》訪問了多名受影響的民眾，在陝西的王先生稱，他此前在海南三亞辦理的工商銀行儲蓄卡已被凍結，如果不能解封，線上只能存款，消費、轉賬、取款業務將被停用。在湖南的李先生處境更尷尬，他因辦理了某銀行的貸款，在銀行卡被凍結後已多次往返湖南海南之間，「上週提交的資料這週又得提交一次，兩地往返成本好幾千，因為還貸，不馬上解凍還不行」。由於湖南當地的網點不受理其銀行卡解凍業務，他已向公司請假多次，去海南辦理手續。

《證券日報》向多地銀行查詢並獲得的回應指，此舉主要是為了配合「斷卡行動」而採取的措施。各大行正持續加大監管銀行卡，大額現金管理、賬戶餘額較低、異地用卡、頻繁交易、信息不全等可能成為被凍結的對像。海南某國有大行客服人員說，這主要針對非法買賣、出租、出借銀行卡，為電信網絡詐騙提供轉賬洗黑錢服務的帳戶。這是在全國范圍開展的行動，不僅涉及個別地區。但只要帳戶不存在問題，持卡人可申請解除凍結，不影響正常使用。

帳戶長期未使用可能遭凍結

同時，多地銀行今年以來加大了對長期沒有使用的「睡眠賬戶」的排查力度，北京地區某銀行客戶經理向該報透露，連續3年以上未發生客戶主動交易，活期賬戶餘額低於10元人民幣，未簽訂信用卡、個人貸款還款及其他代收代付協議的賬戶是會被納入排查清理範圍的主要帳戶，一旦發生異常的交易情況，極易被凍結。山東某城市的商業銀行客戶經理則透露，「我們支行已經被下達了任務要求，網點賬戶的睡眠率不得超過20%，要加大處理力度」。

北京律師楊兆全指，電信詐騙不法分子已經形成了開卡、收卡、販卡一條龍的黑色銀行卡產業鏈，切斷犯罪嫌疑人獲得他人銀行卡的路徑，能從根本上打擊這類犯罪。隨著「斷卡行動」打擊範圍不斷擴大，金融機構、第三方支付機構等多方聯動從多方面開展工作的趨勢已經形成。一是清理整治涉詐的銀行賬戶；二是加強網絡技術反制，封堵涉詐網址鏈接；三是切實加強源頭治理，嚴防涉詐人員外流作案，嚴防形成詐騙窩點，清除涉詐黑灰產業鏈條。

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責任編輯：陳建錫