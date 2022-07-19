  • 33°C
香港時間 : 2022719日 (二) 14:08
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

歐元貶值影響 中國外貿企業：歐洲訂單明顯下降

經濟脈搏 13:53 2022/07/19

分享：

分享：

歐元近日快速貶值，兌美元匯率一度跌破1比1關口，內地《環球時報》報道，匯率變動為中歐貿易帶來更多不確定性，有中國外貿企業坦言訂單明顯下降。

《環球時報》報道，浙江溫州一家潔具企業的負責人表示，今年4、5月份，隨著美聯儲加息等消息發布，來自國外的訂單量就開始出現明顯減少。該企業客戶大部分都在歐洲，歐元兌美元貶值後，當地購買力也下降，不少客戶砍了訂單，一西班牙客戶已提前通知今年訂單需求會減少20%。

該負責人表示，現在最大的希望就是有訂單，有些企業哪怕蝕錢都願意做。

浙江義烏另一燈具出口商也稱，今年對歐出口訂單減少，一大原因是歐元大幅貶值，進口商無力承擔漲價。不少歐洲客戶在下單後要求降價，理由是歐元貶值讓他們壓力很大。該出口商稱，作為小型外貿商，沒有什麼議價權，如果利潤太薄就只能放棄。

面對匯率波動風險 企業冀有平穩市場

事實上，歐洲進口商為歐元貶值帶來的「中國製造」漲價頭疼不已。在德國漢堡一個家電商場經營者稱，，以一部中產電視機為例，過去售價為300歐元，現在消費者需要多支付約50歐元。

不過，該經營者稱，在歐元貶值的同時，近期中國到歐洲的貨櫃運輸費用已經大減。目前，從上海運往漢堡的40英尺貨櫃的價格已經降到7000歐元以下，而去年下半年超過1萬歐元，這令歐洲進口商可以保持一些商品不加價。

內地上半年據估數百億元紡織服裝訂單轉移 下半年外流或加速？

廣東外貿今年表現失色 被東南亞擠佔的訂單能拿回來？

對於中國外貿企業，匯率快速波動是一種風險。一間從事大宗商品貿易的國企負責人表示，由於今年以來匯率變動，企業每周都會分析貨幣走勢和產品走勢，隨時確定是否要利用期貨「套保」或「鎖匯」來降低風險，而這些都增加了企業的資金壓力，企業期待的是平穩的市場。

有分析建議，中歐應進一步發揮貨幣互換的作用，擴大人民幣、歐元計價結算規模，使中歐雙邊貿易和投資免受使用第三方貨幣（如美元）造成的人為匯率風險損害。

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

開啟hket App，閱讀全文
外滙 商品 經濟 加息 歐洲 貿易 德國 中國 歐元 美元

下一篇文章

中國美債持倉12年來首次跌破1萬億美元 分析這樣看
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

爛尾樓停貸潮 中銀保監：積極做好「保交樓」金融服務
爛尾樓停貸潮 中銀保監：積極做好「保交樓」金融服務
房地產融資回暖+銀保監要求做好「保交樓」 A股地產股反彈（更新版）
房地產融資回暖+銀保監要求做好「保交樓」 A股地產股反彈（更新版）
【中國樓市】爛尾樓停貸潮愈演愈烈 一文看懂起因和後果
【中國樓市】爛尾樓停貸潮愈演愈烈 一文看懂起因和後果
緩停貸風險 中國據報考慮給爛尾樓業主還貸緩衝期
緩停貸風險 中國據報考慮給爛尾樓業主還貸緩衝期
「摩擦性失業」成熱詞 內地青年失業問題惹關注
「摩擦性失業」成熱詞 內地青年失業問題惹關注
爛尾樓斷供風波 人行主管媒體：多個涉停工風險樓盤復工
爛尾樓斷供風波 人行主管媒體：多個涉停工風險樓盤復工
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款