歐元貶值影響 中國外貿企業：歐洲訂單明顯下降

歐元近日快速貶值，兌美元匯率一度跌破1比1關口，內地《環球時報》報道，匯率變動為中歐貿易帶來更多不確定性，有中國外貿企業坦言訂單明顯下降。

《環球時報》報道，浙江溫州一家潔具企業的負責人表示，今年4、5月份，隨著美聯儲加息等消息發布，來自國外的訂單量就開始出現明顯減少。該企業客戶大部分都在歐洲，歐元兌美元貶值後，當地購買力也下降，不少客戶砍了訂單，一西班牙客戶已提前通知今年訂單需求會減少20%。

該負責人表示，現在最大的希望就是有訂單，有些企業哪怕蝕錢都願意做。

浙江義烏另一燈具出口商也稱，今年對歐出口訂單減少，一大原因是歐元大幅貶值，進口商無力承擔漲價。不少歐洲客戶在下單後要求降價，理由是歐元貶值讓他們壓力很大。該出口商稱，作為小型外貿商，沒有什麼議價權，如果利潤太薄就只能放棄。

面對匯率波動風險 企業冀有平穩市場

事實上，歐洲進口商為歐元貶值帶來的「中國製造」漲價頭疼不已。在德國漢堡一個家電商場經營者稱，，以一部中產電視機為例，過去售價為300歐元，現在消費者需要多支付約50歐元。

不過，該經營者稱，在歐元貶值的同時，近期中國到歐洲的貨櫃運輸費用已經大減。目前，從上海運往漢堡的40英尺貨櫃的價格已經降到7000歐元以下，而去年下半年超過1萬歐元，這令歐洲進口商可以保持一些商品不加價。

內地上半年據估數百億元紡織服裝訂單轉移 下半年外流或加速？

廣東外貿今年表現失色 被東南亞擠佔的訂單能拿回來？

對於中國外貿企業，匯率快速波動是一種風險。一間從事大宗商品貿易的國企負責人表示，由於今年以來匯率變動，企業每周都會分析貨幣走勢和產品走勢，隨時確定是否要利用期貨「套保」或「鎖匯」來降低風險，而這些都增加了企業的資金壓力，企業期待的是平穩的市場。

有分析建議，中歐應進一步發揮貨幣互換的作用，擴大人民幣、歐元計價結算規模，使中歐雙邊貿易和投資免受使用第三方貨幣（如美元）造成的人為匯率風險損害。

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁