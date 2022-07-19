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安徽懷遠縣爆疫 一連7晚噴3小時消毒劑惹質疑

社會熱點 15:15 2022/07/19

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安徽省新冠肺炎疫情持續，周一（18日）新增79宗本土病例，包括6宗確診及73宗無症狀感染，大部分由蚌埠市懷遠縣報告。該縣日前發通告稱，自周日（17日）起一連7日在城區噴灑消毒劑，提醒居民提前關閉門窗，並盡量減少外出。對此，不少網民質疑做法的科學性。

據安徽省衛健委通報，蚌埠市懷遠縣18日新增6宗確診及66宗無症狀感染。當地自15日首次通報發現150宗初篩陽性感染者以來，已累計報告超過300宗本土感染病例。根據疫情防控需要，懷遠縣自15日起實施封閉管理，並對所有人員實施抗原檢測和核酸篩查。

官方籲居民關門窗減外出

內媒《澎湃新聞》引述懷遠縣城市管理局公告稱，為進一步做好疫情防控工作，最大限度減少疫情通過公共區域傳播，將在7月17日至23日，每晚9時至午夜12時，利用霧炮車對城區主幹道噴灑「過氧乙酸」進行預防性消毒。噴灑範圍包括新城區、老城區、縣委縣政府大院、荊山鎮政府、榴城鎮政府大院以及懷魏路沿線。建議居民於噴灑日的8時半前關閉門窗，沿路的市民應盡量減少外出活動。

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據了解，國務院聯防聯控機制綜合組發布的指南明確，針對環境物體表面的消毒，可選擇包括過氧乙酸在內的消毒劑擦拭、噴灑或浸泡消毒。

國家衛健委發佈的《消毒劑使用指南》則提到，過氧乙酸消毒劑適用於物體表面、室內空氣消毒、皮膚傷口消毒、耐腐蝕醫療器械的消毒。另指出，液體過氧化物類消毒劑有腐蝕性，對眼睛、黏膜和皮膚有刺激性，有灼傷危險，若不慎接觸，應用大量水衝洗並及時就醫；在實施消毒作業時，工作人員亦應佩戴個人防護用具。

對於噴灑消毒劑的政策，不少網民提出質疑的聲音，稱此舉是「破壞環境違法行為，反科學反智」、「早有通報在道路、空氣中噴灑消毒除了破壞生態，對病毒無用！」，更有人揶揄「屬實是要把病毒跟宿主一起物理消滅了」。

責任編輯：易燕丹

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