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河南多地加快處置爛尾樓 鞏義市：問題樓盤實現全部化解

社會熱點 15:52 2022/07/19

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內地多地正想方設法化解爛尾樓「停貸危機」。內媒報道指，河南省正加快化解處置問題樓盤，其中鞏義市發布消息稱，該市問題樓盤實現全部化解。

據澎湃新聞，河南省洛陽市下轄瀍河回族區周一（18日）上午召開問題樓盤化解處置推進會，研究解決問題樓盤化解處置難題。 會議強調要始終堅持群眾利益至上，擔當任事，把握保交房、早交房工作重點，加快問題樓盤化解處置進度。

會議強調，要緊盯工作重點，着眼保交房、早交房，進一步摸清底數，進一步細化措施，進一步壓實各方責任，推動各環節工作落實。進一步優化配強問題樓盤項目指揮部，縣級領導分包到具體項目，切實負起領導協調責任。

駐馬店市正陽縣自然資源局周日（17日）召開全縣問題樓盤化解不動產證辦理問題匯總推進會，全面分類梳理問題樓盤不動產證辦理情況，逐企業逐樓盤聽取進展情況匯報，認真分析研究對策，提出化解工作意見建議，切實把抓疫情防控措施落實與抓防風險穩經濟促增長保穩定「兩手抓」「兩不誤」「兩促進」。

根據河南省平頂山市住房和城鄉建設局發佈的「平頂山中心城區問題樓盤處置化解工作推進會」相關內容，河南省委、省政府出台了問題樓盤處置化解政策，涵蓋面非常廣，力度也非常大。

平頂山市下令九月底前完成化解任務

上周五（15日）上午，平頂山市問題樓盤處置化解領導小組副組長、副市長張樹營主持召開市區問題樓盤處置化解工作推進會。會議聽取了市問題樓盤辦和新華區、衛東區、湛河區政府關於問題樓盤處置化解工作進展情況匯報；重點圍繞「保交樓」問題，就項目復工、資金籌措、司法解封、信訪穩定等事項進行了深入研討，指導中心城區問題樓盤處置化解工作，動員全市上下加壓奮進、攻堅突破，確保實現「保民生」「保穩定」目標。

會議提出，要吃透政策，完善方案。各級各部門要深入研究，吃透上級政策精神，用足用活用好現有政策，堅持做到「一樓一策一專班」，結合每個問題樓盤實際，進一步優化完善問題樓盤處置化解方案，精準施策、提高效率，紮實推進問題樓盤化解處置工作。

根據河南省住房和城鄉建設廳信息，平頂山市住建局3月13日召開專題會議加快推進全市停工爛尾項目化解工作。會議提到，要按照河南省問題樓盤化解「369」的時間要求，包案領導要掛圖作戰、倒排工期，高標準高質量完成化解任務。

平頂山市新華區人民政府上周五（15日）的消息顯示，「堅決在9月底完成化解任務，確保經濟平穩運行」。新華區區長張偉民在區問題樓盤處置化解推進會上表示，一是高度重視，加壓奮進。問題樓盤處置化解涉及民生，涉及底線，關乎社會大局穩定，拆遷安置壓力很大，刻不容緩。要依法依規處置，重點推進。二是明確任務，分類施策。要緊跟政策，做好向上匯報協調工作。一樓一策，緊盯不放，確保問題化解到位。三是加強領導，夯實責任。

鞏義市3項目復工續建

此外，據河南商報7月14日報道，河南省鞏義市發佈消息稱，該市問題樓盤實現全部化解。

報道稱，在解決河南省、鄭州市交辦的澳龍港灣、御景豪園、麗景花園問題樓盤事件時，鞏義市探索嘗試破產復工續建的工作模式，3個項目均已完成破產程序並復工續建，實現了該市問題樓盤的全部化解。

河南省統計局分析2022年5月份全省經濟運行情況時指出，房地產開發投資持續低迷。房地產開發投資增長1.4%，比1-4月回落1.2個百分點，低於全部投資增速9.1個百分點。

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責任編輯：袁瑋婧

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