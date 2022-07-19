內地爛尾樓危機 多家機構這樣預測未來走向

內地爛尾樓停貸事件不斷發酵，對此多間機構分析預測後續走向。投行瑞銀專家分析認為，不排除中央政府有更大動作如發行專項債等；穆迪料未來房地產斷供增加，影響未來半年至一年銷售額；惠譽則預計會加強管控。

瑞銀的研究報告報告表示，目前地方政府主要負責化解風險，但不排除中央政府會有更大動作，如發行專項債券或者購置被擱置項目，將其轉為共有產權公寓。

報告還指出，地方政府基本上有三種方式恢復項目建設，一是項目可由地方國企接手；二是地方政府可以從違約的開發商手中收回未開發的土地並售予國有企業，讓國企以土地作為擔保向銀行貸款用於恢復項目建設；三是銀行如有失當行為，則需要收回挪用的預售款或自行支付建設費用。

▲ 內地爛尾樓危機 多家機構預測未來走向

爛尾樓危機愈演愈烈，自6月底江西景德鎮首發，一路蔓延至鄭州、武漢，甚至北京、上海、深圳等一線城市。

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穆迪：斷供事件將增加 影響半年至一年

評級公司穆迪指，雖然迄今為止停工樓盤涉及的問題住房按揭貸款僅佔銀行抵押貸款總額的一小部分，但預計由於房地產開發商持續面臨壓力，此類斷供將增加，這將影響未來6至12個月的房地產銷售。

穆迪預計，此類斷供增加對國內銀行體系和房地產開發商具有負面信用影響。停工樓盤所涉按揭貸款違約的增加將導致財務實力較強的開發商與實力較弱的同業進一步分化。若停工潮蔓延，該趨勢將進一步削弱購房者信心，導致其主動規避購買預售樓盤，尤其是財力較弱的民營房企開發的項目。銀行在發放新的住房按揭貸款時，也可能在項目篩選和客戶貸款資質方面設定更高的風控標準。

穆迪稱，停工樓盤斷供潮表明了預售資金銀行專用監管賬戶的運作存在疏忽，地方政府可能會加強對預售監管資金賬戶的控制，以降低項目竣工風險。去年下半年相關監管規定已有所收緊，以確保開發商在具挑戰性的信用和運營環境下有足夠資源完成預售項目的竣工。這種情況加劇開發商的流動性壓力和再融資風險。

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惠譽：若事件升級 可能會產生廣泛嚴重的經濟及社會影響

惠譽表示，按揭貸款違約不太可能直接影響中資銀行，但如果違約事件升級，可能會產生廣泛而嚴重的經濟和社會影響。

報告還指，房貸斷供風波凸顯了對監管賬戶加強監管的重要性，預計地方政府不會通過放寬對這類資金的使用管控為房企提供流動性紓困。在房地產銷售出現充分可持續的復甦之前，開發商的融資環境可能會依然緊張。

責任編輯:李冰琪