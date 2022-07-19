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佩洛西據報擬8月訪台 京警告一切後果由美方承擔

國情動向 16:08 2022/07/19

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英國傳媒引述知情人士報道，美國國會眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）計劃8月訪問台灣，將是美國眾議院議長25年來首次訪台。

在北京，外交部發言人趙立堅對此堅決反對，中方要求美方不得安排佩洛西訪台。如果美方一意孤行，中方必將採取堅決有力措施，堅定捍衛國家主權和領土完整。由此造成的一切後果，必須完全由美方負責。

停止制造台海局勢緊張因素

趙立堅周二（19日）在例行記者會上表示，中方已經多次就此表明嚴正立場。中方堅決反對任何形式的美台官方往來。

他稱，美國國會是美國政府的組成部分，理應嚴格遵守美國奉行的一個中國政策。如果佩洛西訪台，將嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重損害中國主權和領土完整，嚴重衝擊中美關係的政治基礎，向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤信號。中方對此堅決反對。

中方要求美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，不得安排佩洛西眾議長訪台，停止美台官方往來，停止制造台海局勢緊張因素，以實際行動履行美方不支持「台獨」的承諾。

佩洛西原定4月訪台，但因感染新冠肺炎而取消。這次佩洛西訪台消息傳出之際，據估美國總統拜登和中國國家主席習近平正準備在未來數周內舉行線上會議。消息稱，白宮對佩洛西此行也表示擔憂，因出訪時機敏感，8月1日是中國人民解放軍建軍紀念日。

另外，趙立堅周二強調，美方應該立即停止售台武器和美台軍事聯繫，停止制造使台海局勢緊張的因素，把美國政府不支持「台獨」的表態落到實處。他強調，所謂「與台灣關係法」是美國單方面炮製的國內法。美方根本沒有資格拿著這樣一部國內法招搖過市，干涉中國內政，向台灣出售武器。

責任編輯：林佩怡

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