湖南高校巨額引進23名菲律賓博士惹議 疑涉送教師讀博後返聘

國際師資多少常被視為學校實力的指標，湖南邵陽一間高校為了優化這個比例，一口氣派出多人到菲律賓一間大學留學，僅用2年取得博學士位，再以1800多萬元（人民幣，下同）的天價，將這批「外國學者」聘回校內任教。這件「引進23名菲律賓博士」的事件引起輿論爭議，省教育廳已宣布介入與校方銜接處理。

邵陽學院人事處本月7日在學校網站發布《出國攻讀博士畢業返校與同類型擬引進博士名單待遇公示》，擬對出國攻讀博士畢業返校博士22名、同類型博士引進1名。每名博士引進費35萬元，科研啟動費15萬元，過渡性租房補貼14.4萬元，不需解決配偶工作增加引進費20萬元，共計84.4萬元。

公示發佈後，引發網友接連質疑，指出公示名單上的23名博士統一畢業於菲律賓亞當森大學（Adamson University）哲學（教育學）專業，卻分別就職於邵陽學院機械與能源工程學院、理學院、經濟與管理學院、體育學院等多個「專業不對口」的二級學院。他們在菲律賓就讀時間均為2019年8月至2021年12月，相比國內高校主流的博士四年學制大為縮水。其中不少人在赴菲之前，已在邵陽學院任職。

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校方：對升級為大學有幫助

邵陽學院體育學院院長陳日升表示，選擇自己的教師出國讀博是一種無奈之舉，此前該校在對外引進博士的招聘中屢屢碰壁，即使高薪待遇也無法吸引人才加盟。為此，學校在2019年統一內部選拔一批擁有碩士學歷的教師前往國外讀取博士。其餘一些學院的院長也承認，由於難以引進國內的博士人才，學校不得不採取權宜之計，內部選拔一批擁有碩士學歷的教師前往國外讀取博士，提高教師隊伍中博士學歷的比例，對以後升級為大學、申請碩士點都有幫助。

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湖南省教育廳介入處理

針對網友關於讀縮水博士的質疑，陳日升稱，亞當森大學是教育部留學服務中心認證過的大學，博士學制本就是2至3年。讀取這個大學的博士並非一無是處，「這些教師的學術水平有所提升，將來在院系的發展當中，他們需要承擔帶頭人的責任。」

亞當森大學是菲律賓首都馬尼拉的一所私立大學，在菲律賓高等教育委員會推薦的院校名單之上。但內地教育部留學服務中心官網顯示，該校去年11月被列入「學歷學位認證加強認證審查」名單中。這通常代表教育部對某學校或學位課程的水平存在疑問，決定延長其學歷認證的審核時間，以檢視更多材料。

責任編輯：易燕丹

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