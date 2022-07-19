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中國邀歐洲國家領導人11月訪京？外交部：假消息

國情動向 16:19 2022/07/19

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中國據報已邀請4個歐洲國家的領導人11月訪問北京，與中國領導人會面，中國外交部發言人趙立堅周二（19日）稱，這是一個假消息。

《南華早報》引述知情人士報道，德國總理朔爾茨、法國總統馬克龍、意大利總理德拉吉和西班牙首相桑切斯，已獲邀今年11月在北京與中國國家主席習近平會晤。這些歐洲國家領導人尚未答覆。

歐盟和中國將舉行經貿對話 劉鶴與歐方共同主持

歐洲議會副議長訪台 稱台灣不會是下一個香港

責任編輯：林佩怡

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