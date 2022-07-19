中國邀歐洲國家領導人11月訪京？外交部：假消息 國情動向 16:19 2022/07/19 分享： 分享： 中國據報已邀請4個歐洲國家的領導人11月訪問北京，與中國領導人會面，中國外交部發言人趙立堅周二（19日）稱，這是一個假消息。 《南華早報》引述知情人士報道，德國總理朔爾茨、法國總統馬克龍、意大利總理德拉吉和西班牙首相桑切斯，已獲邀今年11月在北京與中國國家主席習近平會晤。這些歐洲國家領導人尚未答覆。 歐盟和中國將舉行經貿對話 劉鶴與歐方共同主持 歐洲議會副議長訪台 稱台灣不會是下一個香港 責任編輯：林佩怡 緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道 立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁 開啟hket App，閱讀全文 相關文章 歐盟和中國將舉行經貿對話 劉鶴與歐方共同主持 今日 歐盟和中國將舉行經貿對話 劉鶴與歐方共同主持 歐洲議會副議長訪台 稱台灣不會是下一個香港（更新版） 今日 歐洲議會副議長訪台 稱台灣不會是下一個香港（更新版） 皮尤調查：歐美及亞洲19國國民 近七成對中國看法負面 2022/06/30 皮尤調查：歐美及亞洲19國國民 近七成對中國看法負面 歐盟駐華代表團：歐中計劃未來數周舉行兩場高級別對話 2022/06/21 歐盟駐華代表團：歐中計劃未來數周舉行兩場高級別對話 你可能感興趣 歐盟和中國將舉行經貿對話 劉鶴與歐方共同主持 今日 12:32 歐盟和中國將舉行經貿對話 劉鶴與歐方共同主持 歐洲議會副議長訪台 稱台灣不會是下一個香港（更新版） 今日 17:02 歐洲議會副議長訪台 稱台灣不會是下一個香港（更新版） 皮尤調查：歐美及亞洲19國國民 近七成對中國看法負面 11:10 2022/06/30 皮尤調查：歐美及亞洲19國國民 近七成對中國看法負面 政治 地緣政治 外交 歐洲 意大利 習近平 北京 西班牙 南華早報 德國