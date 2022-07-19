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中歐舉行經貿高層對話 同意維護全球產業鏈供應鏈穩定

經濟脈搏 22:04 2022/07/19

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歐盟和中國今日（19日）舉行高級別經濟貿易對話（HED），中方通報指，雙方同意加強宏觀經濟政策溝通協調，維護全球產業鏈供應鏈穩定。歐盟通報則提到關切中國缺乏公平競爭的營商環境，令歐盟企業重新考慮在中國的業務。

新華社報道，中共中央政治局委員、國務院副總理劉鶴與歐盟委員會執行副主席東布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis），昨日以視頻會議形式共同主持第九次中歐經貿高層對話。

雙方圍繞宏觀經濟、產業鏈供應鏈、貿易與投資、金融合作四個專題，進行了務實、坦誠、高效的討論，交流富有建設性。雙方就宏觀經濟政策協調、產業鏈供應鏈合作、世貿組織改革、擴大市場開放、中歐地理標誌協定實施、動植物檢驗檢疫、金融業雙向開放和監管合作等達成一系列成果和共識。

以中歐合作的穩定性 應對世界形勢不確定性

雙方同意增進相互理解，推動中歐經貿領域務實合作，以中歐合作的穩定性應對世界經濟形勢的不確定性。雙方同意共同應對全球經濟面臨的挑戰，加強宏觀經濟政策溝通協調，維護全球產業鏈供應鏈穩定，共同維護和加強以世貿組織為核心、以規則為基礎的多邊貿易體制，積極推動貿易和投資自由化便利化，促進公平競爭，保護知識產權，為企業創造更好的營商環境，進一步推進金融領域雙向開放和監管合作。

歐盟委員會發布新聞稿指，會議重點關注全球經濟挑戰、疫情造成的供應鏈中斷以及俄羅斯入侵烏克蘭的影響，包括對食品、能源和金融市場方面。雙方還討論了雙邊貿易和投資問題，加強金融服務合作。雙方同意明年舉行下一屆高級別經濟貿易對話。

此外，歐盟提出了與營商環境相關的擔憂，包括缺乏公平競爭環境以及中國營商環境日益政治化，指這導致歐盟企業重新考慮其在中國的現有業務和投資計劃。歐盟又重申，包括針對立陶宛在內的經濟脅逼措施是不可接受的。

責任編輯：蒯宇澄

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