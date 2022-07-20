7月LPR保持不變 分析料三季度5年期LPR單獨下調概率大（第二版）

LPR連續兩個月按兵不動。1年期貸款市場報價利率（LPR）為3.7%，5年期LPR為4.45%，均與上月持平。分析指，人行降準降息仍在工具箱，LPR利率仍有下調空間，三季度5年期LPR報價再度單獨下調的概率較大。

（第二版更新於12:20 新增分析師觀點）

在7月的中期借貸便利操作中，作為中期政策利率的MLF利率並未發生變化，7月15日，人行等額等價續做了1年期中期借貸便利（MLF）操作。

今年以來，1年期LPR和5年期LPR累計分別下降10個基點和20個基點，其中，1月1年期LPR下降10個基點，5年期以上LPR下降5個基點，5月5年期以上LPR下調15個基點。企業綜合融資成本也隨之下降，6月份，新發放企業貸款利率為4.16%，比上年同期低34個基點。

在上周舉行的2022年上半年金融統計數據新聞發布會上，人行貨幣政策司司長鄒瀾在回應下半年LPR是否還有繼續下調空間時表示，下一階段，人民銀行將繼續深化利率市場化改革，持續釋放LPR改革效能，發揮存款利率市場化調整機制作用，充分發揮利率自律機制作用，維護市場良好競爭秩序，推動繼續降低實際貸款利率，讓廣大市場主體切身感受到綜合融資成本實實在在的下降。

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據內媒報道，談及未來LPR報價走向，東方金誠首席宏觀分析師王青認為，三季度5年期LPR報價有一定下調空間。首先，接下來幾個月，在美聯儲將持續大幅收緊貨幣政策前景下，國內貨幣政策在堅持「以我為主」基調的同時，會更加重視內外平衡，MLF利率下調的可能性較小。接下來貨幣政策操作的重點將是穩住政策利率，著力引導實際貸款利率下行，持續降低實體經濟融資成本，以寬信用鞏固經濟修復勢頭。

基於當前樓市動向及控制相關風險的考慮，王青判斷，三季度5年期LPR報價再度單獨下調的概率較大；視下半年投資和消費修復動能而定，也不排除1年期LPR報價小幅下調的可能。「穩定MLF利率+下調LPR報價」將是未來一段時間貨幣政策在保持穩增長取向的同時「兼顧內外平衡」的一個具體舉措。

光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華認為，從趨勢看，人行降準降息仍在工具箱，LPR利率仍有下調空間，主要是下半年國內經濟穩增長、穩就業仍不小，部分行業經營仍面臨不少困難和壓力，政策需要加大實體經濟薄弱環節、制造業、重點項目等重點新興領域支持，促進消費、投資加快恢復，推動經濟盡快回到正軌。

周茂華稱，後續降準、降息需要進一步數據指引；整體上，穩健貨幣政策繼續採取「總量+結構工具」，圍繞穩就業、穩物價和防風險，在確保總量合理、平穩增長，加大薄弱環節和重點領域支持；同時，維護存款市場正常競爭秩序，引導銀行金融機構加強資產負債管理（防範化解風險，加強負債成本管理，優化信貸結構等），挖掘LPR改革潛力，有效降低實體經濟綜合融資成本，緩解企業經營壓力。

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責任編輯：尹航

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